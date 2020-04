In einem Park in Differdingen ist am Mittwoch ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Die Auseinandersetzung endete damit, dass einer der beiden eine Schusswaffe zückte.

Differdingen: Mann mit Schusswaffe bedroht

In einem Park in Differdingen ist am Mittwoch ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Die Auseinandersetzung endete damit, dass einer der beiden eine Schusswaffe zückte.

Bei einer Auseinandersetzung in einem Park in Differingen hat ein Mann am Mittwoch mit einer Schusswaffe auf seinen Kontrahenten gezielt. Laut Polizei soll der Tatverdächtige dem Mann den Tod angedroht haben. Kurz darauf wurde der Waffenträger von einer Polizeistreife gestellt.

Der Vorfall geschah am Mittwoch kurz vor 16.30 Uhr in der Rue Pierre Werner in der Nähe des Parks "La Chiers". Die Polizei leitete Ermittlungen ein und sucht nach einer Zeugin, die den Streit der zwei Männer offenbar mitverfolgen konnte. Sie war zum Tatzeitpunkt in der Nähe mit einem Kinderwagen unterwegs und könnte den Ermittlern entscheidende Aussagen liefern. Hinweise von ihr und weiteren möglichen Zeugen nimmt die Polizeidienststelle Differdingen (Tel. 244531000) entgegen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.