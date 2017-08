„Ich war selbst arbeitslos“, sagt Gilbert Kintziger selbstbewusst, beim Gespräch im künftigen Waschsalon in Differdingen, den er leiten wird. Ist er einverstanden, dass das so in der Zeitung steht? Kintziger reagiert mit Unverständnis. „Natürlich, das kann jeden treffen. Das ist doch keine Schande. Es wäre eine Schande, nichts zu tun und es dabei zu belassen.“



Eben das hat Gilbert Kintziger nicht getan ...