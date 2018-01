(na) - Groß war im Juli der Andrang auf einer Informationsversammlung in Differdingen gewesen, bei der es um Häuserschutz ging. Kurz zuvor, Ende Juni, hatte der vorige Gemeinderat beschlossen, 628 Gebäude unter Schutz zu stellen.



Dies in drei Kategorien. Es wurde unterschieden zwischen schützenswerten Fassaden, Gebäuden, die als Ganzes nicht abgerissen werden dürfen sowie Bauten, die in einer erhaltenswerten Zone liegen, wie zum Beispiel in einer ehemaligen Arbeiterkolonie.



65 Reklamationen bei 628 Gebäuden

Nur 28 Personen wehren sich weiterhin gegen die Klassifizierung ihres Hauses.

Foto: Claude Piscitelli

„1 080 Personen wurden angeschrieben, davon haben 65 eine Reklamation eingereicht“, erklärte gestern Schöffe Georges Liesch (Déi Gréng). „Nicht viel“, urteilte er.



Von diesen 65 Reklamanten haben sich schließlich nach Unterredungen im Gemeindehaus 37 doch mit dem Gebäudeschutz einverstanden gezeigt. 21 haben dem einen „refus catégorique“ und sieben einen „refus mitigé“ entgegengehalten.



Da es sich, was die Prozedur anbelangt, um eine punktuelle Änderung des allgemeinen Bebauungsplans (PAG) handelt, war eine zweite Abstimmung im Gemeinderat notwendig. Diese erfolgte am Mittwoch. Der Häuserschutz wurde mit 17 Stimmen bei Enthaltung der zwei DP-Räte bestätigt.



Letzte Einspruchsmöglichkeit



Reklamanten, die sich weiter gegen diese Entscheidung wehren wollen, haben noch die Möglichkeit, sich innerhalb einer Frist von zwei Wochen an das Innenministerium zu wenden. Danach hat der Minister drei Monate Zeit, um eine Entscheidung zu treffen.



Prozedur mit Überraschungseffekt



Die staatliche "Commission d'aménagement" schlug den Schutz von über 460 zusätzlichen Gebäuden vor.

Foto: Claude Piscitelli

Doch gab es auch eine Überraschung während der Prozedur. So hat die Commission d'aménagement aus dem Innenministerium ein Gutachten erstellt, in dem sie die Stadt zwar für ihre Initiative lobte. „Nicht schlecht gestaunt haben wir allerdings, als wir eine Liste von weiteren, 466 zusätzlichen Häusern gefunden haben, die laut der Kommission schützenswert sind“, so Georges Liesch.



Da die Prozedur bereits angelaufen war, bestand die Möglichkeit nicht mehr, die zusätzlich betroffenen Einwohner umfassend zu informieren und eventuelle Reklamanten im Gemeindehaus zu empfangen, wie es bei ersteren der Fall war.



Laut Georges Liesch wurden die zusätzlich betroffenen Eigentümer angeschrieben und ihnen wurde mitgeteilt, dass sie nach der Abstimmung im Gemeinderat 15 Tage Zeit hätten, um beim Innenministerium eine Reklamation vorzulegen. Ein Dutzend dieser Personen hätte geantwortet, dass sie mit dem Schutz ihres Hauses nicht einverstanden seien.

LSAP und KPL wehren sich



Eigentlich wollte die Déi Gréng-CSV-Koalition am Mittwoch auch über den Schutz dieser zusätzlichen 466 Häuser abstimmen lassen. Doch dagegen wehrten sich die LSAP und die KPL. Die Eigentümer, die nun in dieser zweiten Phase betroffen seien, hätten nicht die Möglichkeit gehabt, so zu reagieren, wie es die Eigentümer der ersten Phase hatten, argumentierten Erny Muller (LSAP) und Aly Ruckert (KPL).



Der frühere Schöffe Erny Muller schlug vor, diese 466 Häuser im Rahmen der Erneuerung des PAG zu behandeln. Der neue PAG muss, laut Stichdatum vom Innenministerium, bis August stehen. Aly Ruckert schlug seinerseits vor, das Thema von der Tagesordnung zu nehmen.



Die 466 zusätzliche Häuser werden unter "Servitude" gestellt.

Foto: Claude Piscitelli

„Lieber zu viel schützen als zu wenig“

Gary Diderich (Déi Lénk), warnte aber davor, dass Eigentümer, die jetzt wüssten, dass ihre Häuser geschützt werden sollen, noch schnell Arbeiten in die Wege leiten könnten.

Es bestehe die Möglichkeit, später im Rahmen der Erneuerung des PAG nachzubessern. In einer Motion könnte sich die Stadt dazu engagieren, den betroffenen Eigentümern eine Einspruchmöglichkeit zu geben. Und dann immer noch entsprechend reagieren.



Zauberwort „Servitude“



Doch dem Schöffenrat schwebte eine andere Lösung vor. Nach einer kurzen Sitzungsunterbrechung schlug Bürgermeister Roberto Traversini (Déi Gréng) vor, doch nicht die 466 zusätzlichen Häuser gleichzeitig mit den Bauten der ersten Phase unter Schutz zu stellen.



Dafür sollen sie aber unter „Servitude“ gestellt werden. „Anders als bei einem Moratorium, dürfen hier weiterhin Unterhaltsarbeiten getätigt werden. Man darf aber nicht an die Bausubstanz gehen“, erklärte er.



Damit würde man sich die notwendige Zeit geben, die betroffenen Eigentümer zu informieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, dazu Stellung zu nehmen. Der Vorschlag stieß auf allgemeine Zustimmung, lediglich die DP blieb bei ihrer Enthaltung.

Laut Roberto Traversini wächst die Bevölkerung in Differdingen nun langsamer.

Foto: Claude Piscitelli

Stadt wächst nun langsamer



Eingangs der Sitzung hatte eine Debatte über das Koalitionsabkommen stattgefunden. Erny Muller hatte kritisiert, dass eine Vision fehle für eine Stadt, die auf 30 000 Einwohner zusteuere.



Dem antwortete Traversini, dass mit dem Häuserschutz und dem Verbot, Einfamilienhäuser in Nebenstraßen durch Mehrfamilienhäuser zu ersetzen, die Stadt langsamer wachse. Differdingen zähle jetzt rund 26 200 Einwohner. Es werde keiner der aktuellen Räte noch erleben, wie der 35 000. Einwohner empfangen wird, prophezeite Traversini.