Differdingen: Georges Liesch gibt Schöffenposten ab

Der grüne Schöffe Georges Lies gibt zum 1. März seinen Schöffenposten in der Gemeinde Differdingen ab.

Georges Liesch war neun Jahre lang Schöffe in Differdingen. Foto: déi gréng

(TJ) - Der grüne Schöffe Georges Liesch gibt zum 1. März seinen Schöffenposten in der Gemeinde Differdingen ab. Er wird durch seinen Parteikollegen Paulo Aguiar ersetzt, der von der lokalen Parteisektion einstimmig als neuer Schöffe bestimmt wurde. Liesch bleibt weiterhin Mitglied des Gemeinderates.

Am 1. März übernimmt Laura Pregno ihr Schöffenamt nach einer Babypause wieder.

"déi gréng Déifferdeng" danken Liesch für seinen seit 2011 geleisteten Einsatz. Mit seinem Schaffen habe er maßgeblich zur Entwicklung der Stadt beigetragen und könne dies in seiner Rolle als Gemeinderatsmitglied weiter tun, so die Partei in einer am Dienstagabend verschickten Mitteilung.