von Luc Ewen (Brüssel)

Der Titel „Europäische Sporthauptstadt 2018“ geht an Sofia. Aber, der Schwestertitel „Europäische Sportstadt“ unter anderem auch an Differdingen. Es ist das erste Mal, dass eine Luxemburger Stadt sich bei der „European Capitals and Cities of Sport Federation“ (Aces Europe) für solch eine Auszeichnung beworben hatte. Und es klappte beim ersten Anlauf.



Der Unterschied, ob eine Stadt nun „European Capital“, „City“, „Town“ oder „Community of Sports“ wird, hat dabei weniger mit ihren Leistungen als mit ihrer Einwohnerzahl zu tun ...