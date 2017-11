(m.r.) - Am Donnerstagmorgen hat in einem Haus in Differdingen eine Waschmaschine gebrannt. Durch die daraus entstandene Rauchentwicklung wurde eine Person verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.



Die Zolver Straße musste wegen des Vorfalls für mehrere Stunden gesperrt werden. Vor Ort waren die Einsatzkräfte aus Differdingen, Zolver, Esch/Alzette und Petingen.