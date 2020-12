Ein Balken hatte sich von einem Kran gelöst, woraufhin eine Mauer einstürzte. Drei Arbeiter wurden schwer verletzt.

Differdingen: Drei Arbeiter bei Unfall schwer verletzt

(dho) - Drei Arbeiter sind am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr in der Rue Emile Mark in Differdingen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich bei Montagearbeiten in einer Halle aus bislang ungeklärten Gründen ein Balken, der von einem Kran getragen wurde, gelöst. Dies hatte den Einsturz einer Mauer zu Folge.

Zwei Arbeiter fielen daraufhin sieben Meter in die Tiefe und zogen sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein weiterer Arbeiter der sich in unmittelbarer Nähe der eingestürzten Mauer befand, wurde durch Trümmerteile ebenfalls schwer verletzt. Die Opfer wurden noch vor Ort vom Notarzt erstversorgt, bevor sie ins Krankenhaus gebracht wurden.

Die ITM wurde in Kenntnis gesetzt und ein Beamter begab sich an den Unfallort. Die Staatsanwaltschaft Luxemburg wurde informiert. Ein Unfallprotokoll wurde aufgenommen.

