Differdingen: Betrunkener Fahrer rast in Hauswand

Sarah CAMES Am Sonntagabend verursachten gleich zwei betrunkene Fahrer Unfälle - einmal in Foetz und einmal in Differdingen.

Am Sonntagabend kam es in der Rue du Brill in Foetz gegen 23.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beschädigt wurden. Beim Vorbeifahren streife ein Verkehrsteilnehmer einen anderen Wagen und ergriff daraufhin die Flucht. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Unfallverursacher ein und konnte ihn später antreffen. Bei einer Kontrolle und einem anschließenden Alkoholtest stellte sich heraus, dass der Fahrer zu viel getrunken hatte. Wegen der erhöhten Alkoholwerte wurde ihm der Führerschein noch vor Ort entzogen.

Zu einem ähnlichen Vorfall kam es am Sonntagabend auch in Differdingen. Dort verlor ein Verkehrsteilnehmer gegen 21.45 Uhr in der Nähe des Vesquenhaff in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in eine Hauswand.

Der Fahrer erlitt bei dem Vorfall keine Verletzungen. Als die Polizei vor Ort eintraf und den Fahrer kontrollierte, stellten die Beamten fest, dass der Fahrer den zulässigen Alkohol-Höchstwert um über das Doppelte überschritten hatte. Zudem konnte er weder seine Fahrzeugpapiere noch seinen Führerschein vorweisen.

Nach weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass auf den Mann eine nationale Fahndung ausgeschrieben war und dass gegen ihn bereits ein provisorisches Fahrverbot ausgesprochen worden war. Die Beamten informierten die Staatsanwaltschaft über die Sachlage, die daraufhin die Beschlagnahmung des Fahrzeuges verordnete.