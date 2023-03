Im kommenden Jahr sollen die neuen Gemeindewerkstätten in Niederkorn in Betrieb gehen. Das Großprojekt soll neue Maßstäbe setzen.

Kosten von 75 Millionen Euro

Differdingen baut Großprojekt für seine Gemeindedienste

Bereits von weitem sind die Krane der Großbaustelle in der Industriezone Haneboesch in Niederkorn zu sehen. Zurzeit wird noch fleißig gearbeitet. Bis Dezember 2024 entstehen hier auf einer Fläche von gut 2,8 Hektar die neuen Gemeindewerkstätten der Stadt Differdingen. Sie sollen mehrere kommunale Dienste an einem einzigen Standort zentralisieren.

„Für unsere Mitarbeiter ist es wichtig, dass dieses Gebäude den Betrieb aufnehmen kann“, erklärte die Differdinger Bürgermeisterin Christiane Brassel-Rausch (Déi Gréng) während einer offiziellen Vorstellung des Projekts am Mittwoch. „Unsere Mannschaften werden hier ideale Arbeitsbedingungen vorfinden“, ergänzte Schöffe Tom Ulveling (CSV).

3 Zum Projekt gehört ein 3.500 Quadratmeter großes Verwaltungsgebäude. Grafik: Moreno Architecture & Associés

Zum Projekt gehört ein 3.500 Quadratmeter großes Verwaltungsgebäude. Grafik: Moreno Architecture & Associés Sieben unterschiedliche Gemeindedienste werden sich die neuen Werkstätten miteinander teilen. Grafik: Moreno Architecture & Associés Im Dezember 2024 soll das Gebäude fertig sein. Grafik: Moreno Architecture & Associés

Das Projekt, das vom Architekturbüro Moreno entworfen wurde, umfasst neben einem Verwaltungsgebäude und einer Kantine sieben unterschiedliche Gemeindewerkstätten. So sollen in Zukunft die kommunale Schreinerei, Schlosserei und der Malerdienst ebenso wie die Dienste für Elektrizität, Wasserversorgung, Gartenarbeit und die Straßenverwaltung in den neuen Räumlichkeiten untergebracht werden.

3 Die Krane der Baustelle sind bereits aus weiter Entfernung sichtbar. Foto: Chris Karaba

Die Krane der Baustelle sind bereits aus weiter Entfernung sichtbar. Foto: Chris Karaba Im Dezember 2024 soll die Baustelle abgeschlossen sein. Foto: Chris Karaba Bürgermeisterin Christiane Brassel-Rausch und Schöffe Tom Ulveling gaben am Mittwoch Details zum Großprojekt. Foto: Chris Karaba

Auch eine Wäscherei und eine Maschinenwerkstatt werden auf dem Gelände entstehen. Auf drei Stockwerken und einer Gesamtfläche von 9.900 Quadratmetern wird darüber hinaus Parkraum für die Gemeindefahrzeuge sowie für das Personal geschaffen. Das Gebäude soll nahezu CO₂-neutral geheizt werden und eine Fotovoltaikanlage umfassen.

„Einziger Wermutstropfen ist der Kostenpunkt“, fügt Brassel-Rausch jedoch bei. „Obwohl wir einige Kürzungen vorgenommen haben, beläuft sich der Preis der Gemeindewerkstätten auf 75 Millionen Euro“, berichtet Ulveling.

Die Werkstätten sollen im Dezember 2024 fertiggestellt werden, 336 Menschen werden dann hier arbeiten.

