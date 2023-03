Dieselpreis sinkt auf tiefsten Punkt seit Februar 2022

Die Regierung kündigt erneut sinkende Spritpreise an. Am Samstag ist der Diesel so billig wie seit Anfang Februar 2022 nicht mehr.

Auch Heizöl-Preise sinken

Die Regierung kündigt erneut sinkende Spritpreise an. Am Samstag ist der Diesel so billig wie seit Anfang Februar 2022 nicht mehr.

(dme) - Am Samstag macht der Dieselpreis nach mehreren Preissenkungen einen weiteren Satz nach unten. Diesmal sinkt der Literpreis um 4,2 Cent auf 1,490 Euro. Zuletzt war Diesel vor dem Ukraine-Krieg Anfang Februar 2022 so günstig.

Die Benzinpreise bleiben unverändert (Super 95: 1,526 Euro; Super 98: 1,748 Euro).

Auch die Heizöl-Sorten 10ppm und 50ppm erleben jeweils eine weitere Preissenkung um 3,8 Cent. Damit liegt der Preis für die 10ppm-Sorte bei 0,941 Euro/Liter und für die 50ppm-Sorte bei 0,933 Euro/Liter.





