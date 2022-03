Eine spektakuläre Preiserhöhung erwartet Luxemburger Autofahrer: Bis Mitternacht kostet der Liter Diesel noch 1,543 Euro - danach 1,728 Euro.

Preishammer an der Zapfsäule

Dieselpreis klettert um 18,5 Cent pro Liter

(tom) – Der Krieg in der Ukraine wirbelt die Weltmärkte gehörig durcheinander, die Auswirkungen dieser Turbulenzen bekommen auch Luxemburgs Autofahrer zu spüren. Bereits um Mitternacht am Freitag war das Rekordniveau für das 95er-Benzin erreicht, das aktuell 1,658 Euro pro Liter kostet. Doch das war noch nicht alles: Am Samstag um 0 Uhr springt der Preis für einen Liter Diesel auf 1,728 Euro – eine Erhöhung um satte 12,01 Prozent oder 18,5 Cent. Diesel überholt damit das 95er-Super - ein seltenes Bild auf der Preisanzeige.

Ebenfalls ansteigen wird der Preis für den Liter 98er-Benzin. Hier sind es allerdings „nur“ 9 Cent auf einen neuen Preis von 1,796.

Das CNG-Gas verteuert sich ebenfalls um 13 Cent pro Kilogramm auf 1,21 Euro.

Zum internationalen Vergleich: Im Saarland kostet der Diesel zwischen 1,899 Euro in Wadgassen und 1,989 Euro in Püttlingen. Direkt an der Luxemburger Grenze in Perl kostet er 1,969 Euro. Der günstigste Anbieter in Trier verlangt glatte 2,009 Euro.

In Belgien liegt der Durchschnittspreis für den Liter Diesel aktuell bei 1,78 Euro. In Frankreich werden im Schnitt 1,74 Euro fällig.

