Während Luxemburgs Nachbarn über hohe Spritpreise klagen, wird Dieselkraftstoff an den hiesigen Zapfsäulen in der Nacht zum Freitag billiger.

Während Luxemburgs Nachbarn über hohe Spritpreise klagen, wird Dieselkraftstoff an den hiesigen Zapfsäulen in der Nacht zum Freitag billiger.

Der Dieselpreis in Luxemburg fällt weiter. Entgegen dem Trend in den Nachbarländern, die derzeit eine Hausse mit zunehmendem Protest dagegen zu verzeichnen haben, werden im Großherzogtum ab 0 Uhr am Freitag nochmal 3 Cent an der Diesel-Zapfsäule abgezogen. Der Liter Diesel kostet dann 1,119 Euro.