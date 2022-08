Nach den leichten Preissenkungen am Dienstag sacken die Spritpreise in Luxemburg am Donnerstag etwas deutlicher ab.

Alle Spritsorten billiger

Dieselpreis fällt am Donnerstag um fast zehn Cent

Nach den leichten Preissenkungen am Dienstag sacken die Spritpreise in Luxemburg am Donnerstag etwas deutlicher ab.

(dme) – Auch am Donnerstag dreht sich die Preisspirale bei den Luxemburger Tankstellen wieder etwas nach unten. Am deutlichsten zeigt sich dies beim Diesel, welcher 9,8 Cent günstiger wird und damit ab Donnerstag für 1,713 Euro pro Liter verkauft wird.

„Weiter so“ ist die falsche Option Europas Wohlstand gründet auf Abhängigkeit. Diese Abhängigkeit ist dem Unwillen geschuldet, sich von nicht-nachhaltigen Mustern zu trennen.

Super 95 wird 6,2 Cent günstiger (1,669 Euro/Liter), Super 98 fällt um 6,7 Cent (1,898 Euro/Liter).

Das schwefelarme 10ppm-Heizöl sowie die 50ppm-Sorte werden beide um 9,8 Cent günstiger und werden folglich beide für 1,179 Euro pro Liter frei Haus geliefert.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.