Etliche Lokomotiven aus den 1950er-Jahren waren am Sonntag in Fond-de-Gras zu sehen. Doch der Kessel der Dampflok des Train 1900 blieb an diesem Tag kalt.

Dieselmotoren statt Dampfmaschinen

(pm) - Statt des Schnaufens und Stampfens von Dampflokomotiven standen am Sonntag das Tuckern von Dieselmotoren und Hupwarnsignale im Mittelpunkt im Fond-de-Gras. Zum Europäischen Jahr des Kulturerbes präsentierten sich dort nämlich Diesellokomotiven aus den 1950er-Jahren. Die Kessel der Dampflokomotiven des Train 1900 blieben indes kalt. Die CFL hatte die Diesellokomotiven und Dieseltriebzüge als Ersatz für die Dampflokomotiven erworben.



29 Viele Schaulustige waren gekommen, um die beeindruckende Anzahl von Dieselloks aus den 1950er-Jahren zu sehen, die zwischen Fond-de-Gras und Niederkorn zirkulierten. Foto: Laurent Ludwig

Die von der Vereinigung „Classics 1604“ zur Schau gestellten Lokomotiven gehören den Sites et Monuments Nationaux. So war etwa der Dieseltriebzug Westwaggon 208, der nach der Stadt Ettelbrück benannt ist zu sehen. Die Westwaggons waren das modernste, das die CFL im Diesel-Personentransport zu bieten hatten. Doch auch die ehemaligen CFL 804 und 856 und die Decauville-Anhänger konnten die Besucher aus der Nähe in Augenschein nehmen. Die Vereinigung „Train 1900“ stellte unterdessen den Uerdinger Triebwagen mit Beiwagen und die Rangierlokomotive 2001 vor.



Während des gesamten Tages wechselten Dieseltriebzüge und dieselbespannte Züge sich im Zubringerdienst zwischen Petingen und dem Fond-de-Gras ab. Zusätzlich konnten interessante Rangiermanöver mitverfolgt werden. Die Minièresbunn lud zu Grubenfahrten ein.