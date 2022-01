Der Höchstpreis für den Kraftstoff steigt in der Nacht um 2,7 Cent pro Liter. Auch der Preis für Heizöl schnellt in die Höhe.

Tanken in Luxemburg

Diesel wird am Samstag wieder teurer

Der Höchstpreis für den Kraftstoff steigt in der Nacht um 2,7 Cent pro Liter. Auch der Preis für Heizöl schnellt in die Höhe.

(LW) - Wer sein Auto mit Diesel betankt, hat keinen Grund zur Freude: Der Kraftstoff kostet ab Samstag in Luxemburg wieder etwas mehr. Die Regierung hat den neuen Maximalpreis für den Liter Diesel auf 1,409 Euro festgelegt (plus 2,7 Cent). Auch Erdgas sowie Heizöl verteuern sich am Samstag. Der Liter Heizöl mit einem Schwefelgehalt von 50 ppm steigt auf 0,818 Euro.

Die Preise für Superbenzin mit 95 Oktan (1,475 Euro) und 98 Oktan (1,553) bleiben vorerst unverändert.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.