Mit der erneuten Preissenkung kostet der Liter Diesel an den Zapfsäulen des Landes dann noch 1,432, anstatt 1,455 Euro.

Kraftstoffpreise

Diesel wird ab Dienstag wieder günstiger

(MS) - Um Mitternacht sinkt der Preis für Diesel erneut, und zwar um 2,3 Cent. Danach kostet der Liter 1,432 Euro. Der Preis für Super und Super Plus bleibt gleich.

Auch bei dem Heizöl in der Variante 10ppm gibt es eine leichte Preisminderung. Hier kostet der Liter ab Dienstag 0,888 Euro, also 0,030 Euro weniger als noch am Montag.





