Neue Energiepreise

Diesel und Heizöl werden fast fünf Cent pro Liter günstiger

Das Auf und Ab der Energiepreise nimmt weiterhin kein Ende. Ab Mittwoch müssen Dieselfahrer wieder etwas weniger tief in die Tasche greifen.

(lm) - Die Achterbahnfahrt der Spritpreise geht am Mittwoch in die nächste Runde. Während sich für Fahrer eines Benziners nichts ändern wird, müssen Dieselfahrer ab Mitternacht an der Zapfsäule etwas weniger tief in die Tasche greifen.

Der Literpreis vergünstigt sich um 4,7 Cent auf 1,763 Euro. Super und Super Plus kosten auch am Mittwoch nach wie vor 1,648 beziehungsweise 1,874 Euro je Liter.

Der schwefelarme 10ppm-Heizöl sowie die 50ppm-Variante machen es dem Diesel gleich. Erstes wird ab Mitternacht 4,7 Cent billiger und wird demnach für 1,181 Euro je Liter frei Haus geliefert. Das 50ppm-Öl vergünstigt sich um 4,8 Cent und kostet dann ebenfalls 1,181 Euro pro Liter.





