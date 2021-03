Diesel und Erdgas werden günstiger

Diesel und Erdgas werden am Freitag etwas günstiger. Erst am Donnerstag war der Preis für den Liter 95er Benzin nach oben angepasst worden.

Diesel und Erdgas werden am Freitag etwas günstiger. Erst am Donnerstag war der Preis für den Liter 95er Benzin nach oben angepasst worden.

(SC) - Nachdem Kraftstoffpreise seit Beginn des neuen Jahres fast nur gestiegen sind, wird der Liter Diesel ab Freitag nun um 1,5 Cent günstiger. An der Tankstelle zahlt man ab Mitternacht demnach nur noch 1,139 Euro pro Liter Diesel. Auch Erdgas wird etwas günstiger: Der Kilogrammpreis geht am Freitag um 1,1 Cent auf 0,797 Euro zurück. Am Donnerstag stieg der Preis für den Liter 95er Benzin um 1,6 Cent auf 1,254 Euro.







