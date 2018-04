Das Großherzogtum hat in Sachen Stickoxidbelastung durch Auto-Abgase schnell und effektiv gehandelt. Nun sucht man noch Standorte für 200 Messstationen.

Lokales 1 3 Min.

Diesel-Fahrverbote bald auch in Luxemburg

Teddy Jaans Das Großherzogtum hat in Sachen Stickoxidbelastung durch Auto-Abgase schnell und effektiv gehandelt. Nun sucht man noch Standorte für 200 Messstationen.

Eines muß man dem Nachhaltigkeitsministerium lassen: Wenn es um die Gesundheit der Menschen geht, reagiert man schnell und effektiv: Nicht einmal einen Monat nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Deutschland, mit dem die Dieselfahrverbote für zulässig erklärt wurden, hat auch Luxemburg eine entsprechende Bestimmung umgesetzt. Demnach ist in sehr naher Zukunft mit Fahrverboten für sämtliche Dieselfahrzeuge (aber auch Benziner mit einem Tera-Katalyse-Wert von unter L:2,5) in der Hauptstadt, im Großraum Esch/Alzette und auf den Autobahnen zu rechnen. Ausgenommen sind lediglich Busse, Lastwagen und Arbeitsmaschinen.

Handlungsbedarf erkannt

Da stellt sich die Frage, wieso dies Anfang April und auch noch an einem Sonntag in Kraft tritt: "Das Datum hat sich einfach aufgedrängt: Genau ein Viertel des Jahres 2018 ist verstrichen, da schien es uns nur logisch, das entsprechende Reglement am 1.4. in Kraft treten zu lassen", so Pierre van der Lucht, umwelttoxikologischer Berater im Nachhaltigkeitsministerium. Dies erleichtert zudem die Berechnung der Tarife für so genannte "Ausnahmevignetten" , die Bürger, die nicht auf ihr Fahrzeug verzichten können, erwerben und hinter der Winschutzscheibe befestigen müssen. Diese werden beispielsweise Ärzten und den Rettungsdiensten zuerkannt. Eine staatliche Kontrollkommission soll die Verteilung dieser Vignetten kontrollieren.

Das Cita-Informationsportal informiert die Autofahrer online über Verbote. Zudem soll in den kommenden Wochen eine eigens entwickelte App gratis zum Download bereitgestellt werden.

"Es kann nicht sein, dass die Gesundheit der Menschen auf dem Altar der Mobilität geopfert wird und wir wollten nicht warten, bis ältere Menschen und Kinder Atembeschwerden durch zu hohe Stickoxid-Belastungen bekommen. Und da ist der Diesel mit seinen problematischen Abgasen eben einfach der größte Umweltfrevler", so der Mann weiter. Die oftmals hohe Ozonbelastung zeige, wie sehr Autos die Luft mit ihren Abgasen belasten, so van der Lucht, der davon ausgeht, dass die Verbote nur im Fall besonders hoher Belastungen verhängt werden. In keinem Fall aber wollen wir das Verbot an mehr als 100 Tagen im Jahr verhängen, beruhigt der Experte. Dass die Autobahnen auch mit einbezogen werden, geht auf die Tatsache zurück, dass die dort installierten Cita-Tafeln sich besonders gut für temporäre Verbote eignen.

Nicht nur Diesel

Dass auch ein Großteil der Benziner in Luxemburg mit Fahrverboten belegt werden, liegt an der Tendenz der Katalysatoren, mit der Zeit allmählich ihre Wirksamkeit zu verlieren. Deshalb wird im Rahmen der technischen Kontrollen in Zukunft auch der Tera-Katalyse-Wert ermittelt und in die graue Karte eingetragen. Liegt dieser unter 2,5, muss auch der Eigner eines Wagens mit Ottomotor sein Fahrzeug gegebenenfalls stehen lassen.

149 Euro

Natürlich werden die Verbote kontrolliert: Luxemburg vertraut in diesem Fall auf ein neues Mikrofon-System der spezialisierten deutschen Firma Vitronic, die auch bereits die Radarblitzer installiert hat.

An allen Blitzern werden die "Lauscher", die das dieselspezifische "Nageln" erkennen eingebaut. Damit ist man auch für ein eventuelles Ausweiten des Verbots bereits gewappnet. An den Einfallstraßen nach Luxemburg und Esch/Alzette werden neue "Lauschblitzer" installiert. Insgesamt sollen 32 neue Geräte in den Einsatz kommen.

Vitronic rüstet die bestehenden Radar-Blitzer kostenfrei hoch. Foto: LW

Erkennen sie ein Fahrzeug mit Dieselmotor, wird das Fahrzeug geblitzt. Die Zustellung des Bußgeldbescheides erfolgt über den gleichen Weg, wie bei den Geschwindigkeitsblitzern. "Hier hat es sich ausgezahlt, dass wir mit einem renommierten Hersteller wie Vitronic zusammenarbeiten, so konnten wir die neuen Geräte ohne Probleme integrieren. Die Blitzer sind so intelligent ausgelegt, dass sie die Ausnahmevignetten automatisch erkennen. Nur bei den Benzinern muss die Polizei mit regelmäßigen Kontrollen für die Einhaltung der Verbote sorgen.

Das Bußgeld ist auf 149 Euro festgelegt, allerdings gibt es keinen Punktabzug auf dem Führerscheinkonto weil das Verbot nicht direkt mit Sicherheit sondern eher mit Gesundheits- und Umweltschutz zu tun hat.

Aufruf an Hauseigentümer

Das Ministerium will zur zuverlässigen Feststellung überhöhter NOX-Werte ein weites Netz von Messstationen einrichten. 258 Stationen sind bereits installiert, für weitere 300 Geräte sucht man noch Standorte. In diesem Sinn ergeht vom Nachhaltigkeitsministerium ein Appell an die Bevölkerung: Wenn sie an einer vielbefahrenen Straße oder in einem Ballungsgebiet wohnen und oftmals das Gefühl haben, die Luft sei nicht rein, können Sie ihr Hausdach zur Installation einer "Sonde " zur Verfügung stellen.



Köln: Autos fahren an der Messstation Clevischer Ring des Landesumweltamtes vorbei. Solche Stationen sollen in luxemburg an rund 550 Orten zum Einsatz kommen. Oliver Berg/dpa

Die Kosten übernimmt der Staat, als "Miete" und als Entgelt für die Unannehmlichkeiten bekommen Sie 50 Euro pro Monat aus der Staatskasse. Zudem können sie sicher sein, dass bei hohen Stickoxid-Konzentrationen vor Ihrer Haustür sofort Maßnahmen ergriffen werden. Anmeldeformulare können demnächst online auf der Webseite der Umweltverwaltung donwgeloaded und auf umweltfreundlichem Recyclingpapier ausgedruckt werden.

Chargement en cours...