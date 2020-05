Ab Freitag steigen nach Benzin auch wieder die Preise für Diesel, Erdgas und Heizöl wieder leicht an.

Diesel, Erdgas und Heizöl werden teurer

Ab Freitag steigen nach Benzin auch wieder die Preise für Diesel, Erdgas und Heizöl wieder leicht an.

(SC) - Nachdem die Kraftstoffpreise seit März weltweit praktisch im freien Fall waren, steigen die Preise nun langsam wieder an. Anfang der Woche wurden zunächst 95er und 98er Benzin teurer, nun legt auch der Dieselpreis etwas zu.

Absturz des Ölmarkts: Was bedeutet das für Endkunden? Erdöl kaufen und Geld dafür bekommen? Nur schwer vorstellbar, doch die Corona-Krise und der weltweite Konjunktureinbruch machen es möglich.

Ab Freitag kostet der Liter Diesel an der Tankstelle 0,862 Euro, ein Plus von 2,7 Cent auf den Liter. Der Erdgaspreis steigt um 1,8 Cent an und kostet ab Freitag 0,603 Euro.

Bei Heizöl gibt es eine Preissteigerung um 2,4 (10 ppm), beziehungsweise 2,7 Cent (50 ppm). 10 ppm Heizöl kostet nun 0,333 Euro, während der Preis von 50 ppm Heizöl bei 0,334 liegt.





