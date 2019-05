Am Dienstag steigen Kraftstoffpreise in Luxemburg erneut an. Diesmal sind Diesel, Erdgas, Heizöl und Industriediesel betroffen.

Diesel, Erdgas und Heizöl werden teurer

(SC) - Um Mitternacht steigt der Dieselpreis um 2,1 Cent pro Liter auf 1,164 Euro.

Wenn es in Belgien billiger ist Die Groupement Pétrolier Luxembourgeois (GPL) berichtet von steigender Nachfrage nach Diesel und Benzin im letzten Jahr. Doch bald könnte sich einiges ändern: Ab Mai wird es in Belgien für Unternehmen billiger sein, in Belgien Diesel zu tanken.

Heizöl (10 ppm sowie 50 ppm) und Industriediesel werden jeweils um 2,3 Cent teurer und kosten ab Dienstag 0,69 Euro (10 ppm), 0,64 Euro (50 ppm) und 0,72 Euro (Industriediesel).



Erdgas-Preise steigen am Dienstag um 1,5 Cent auf 0,81 Euro pro Kilogramm.