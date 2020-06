Achtung, Baustelle! Zwei Autobahnen in Luxemburg sind am Wochenende teilweise nicht befahrbar.

Diese Strecken sollten Sie am Wochenende meiden

Achtung, Baustelle! Zwei Autobahnen in Luxemburg sind am Wochenende teilweise nicht befahrbar.

Wegen mehrerer Baustellen müssen Autofahrer am Samstag und Sonntag in Luxemburg diverse Umwege in Kauf nehmen. Auf der Autobahn A7 ist am Samstag, 8 Uhr bis 18 Uhr, der Abschnitt zwischen Lorentzweiler und Mersch/Schoenfels in beiden Richtungen gesperrt. Grund für die Sperrung sind Lüftungstests im Tunnel Gosseldingen. Auch die Zufahrten auf die Autobahnen in Lorentzweiler und Reckingen/Mersch sind in diesem Zeitraum blockiert.

Eine Baustelle wird auch auf der Autobahn A3 zwischen der Grenze mit Frankreich und dem Bettemburger Kreuz eingerichtet. Zwischen Freitag, 21.30 Uhr, bis Sonntag, 21 Uhr, wird in Richtung Hauptstadt der Fahrbahnbelag erneuert. Der Verkehr aus Frankreich in Richtung Hauptstadt wird einspurig auf die Gegenfahrbahn umgeleitet. In dem Baustellenbereich gilt ein Tempolimit von 70 km /h. Im Bereich Bettemburg und Düdelingen sind Umleitungen eingerichtet, die auch die Strecken nach Petingen beziehungsweise Schengen (A13) betreffen. Mehr Details hier.

Weitere Sperrungen am Wochenende laut Automobilclub ACL:

N7 in Hosingen zwischen Freitag, 19 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, in beiden Richtungen gesperrt

CR326 zwischen Drauffelt und Enscheringen bis Samstagabend in beiden Richtungen gesperrt

CR314 zwischen Oberfeulen und Merscheid zwischen Samstag, 7 Uhr, und Samstagabend in beiden Richtungne gesperrt

Die Bahnkreuzung in der Rue Jean Jaurès in Düdelingen ist wegen Wartungsarbeiten von Sonntag, 22 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, geschlossen

