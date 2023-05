In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um gefährliche Fliegen.

Diese Protein-Bombe ruiniert einem das Fahrradfahren

Haben Sie schon mal eine Eintagsfliege verschluckt? Wenn Sie öfter joggen oder Radfahren, dann sind Sie garantiert das ein oder andere Mal ungewollt in den Genuss einer dieser fliegenden Protein-Bomben gekommen.

Auch ich als geübte Hobbyläuferin müsste eigentlich mit den kleinen Viechern, die vor allem im Frühjahr und Sommer auf den Rad- und Wanderwegen lauern, bekannt sein.

Augen zu und durch, dachte ich.

Beim Radfahren blieb ich bis vor ein paar Tagen von den herumschwirrenden Tierchen verschont – was vermutlich auch daran liegt, dass ich erst seit wenigen Wochen regelmäßig in die Pedale trete. Dass ich kein Naturtalent auf dem Fahrrad bin, war mir schon immer bewusst. Doch dass nur eine winzige Fliege mich beinahe zum Sturz bringen könnte, hätte ich nicht gedacht.

Ich radle also fröhlich vor mich hin, als ich plötzlich in einen riesigen Fliegenschwarm gerate. Augen zu und durch, dachte ich – wortwörtlich! Dabei hätte ich wohl besser den Mund geschlossen anstelle der Augen. Denn plötzlich beginnt es in meinem Hals zu kitzeln und zu kratzen.

Ich habe also eine der vielen Eintagsfliegen erwischt – leider nicht ganz der richtige Snack für zwischendurch. Krampfhaft versuche ich mich zu räuspern und fange plötzlich an zu husten. Stehenbleiben ist trotzdem keine Option. Während meine Füße weiter pedalieren, schießen mir von der vielen Husterei Tränen in die Augen.

Erste komische Blicke von Joggern und Spaziergängern nehme ich wahr, als meine Haltung auf dem Rad immer wackeliger wird. Nach Luft schnappend, versuche ich mein Fahrrad dann doch rechts ran zusteuern und verliere dabei allmählich das Gleichgewicht.

Im letzten Moment kann ich mich noch fangen, der Hustenanfall hat sich gelegt und die Fliege ist sicher in meinem Magen angekommen. Ganz schön gefährlich, diese kleinen Tierchen!

