Diese Monarchen kommen zum Staatsbegräbnis für Jean

Die Vorbereitungen für das Staatsbegräbnis für Großherzog Jean laufen auf Hochtouren. Der Hof gab am Dienstagabend eine vorläufige Liste der Trauergäste bekannt.

Die Vorbereitungen für das Staatsbegräbnis für Großherzog Jean laufen auf Hochtouren. Der Hof gab am Dienstagabend eine vorläufige Liste der Trauergäste bekannt. In der Hauptstadt ist eine Übertragung der Zeremonie auf einer Großleinwand geplant.

(jt) - Der großherzogliche Hof hat am Dienstagabend eine vorläufige Liste der Teilnehmer am Staatsbegräbnis für Großherzog Jean veröffentlicht. An der Trauerfeier am Samstag (4. Mai) werden neben den Mitgliedern der großherzoglichen Familie mehrere prominente Trauergäste aus europäischen Adelshäusern erwartet.

Unter anderem haben die aktuellen Monarchen von Belgien, Norwegen, Dänemark, Norwegen, Schweden und Monaco ihr Kommen zugesagt. Auch der frühere spanische Regent Juan Carlos und Ehefrau Sofia kommen nach Luxemburg. Das Erbprinzenpaar aus Liechtenstein sowie Prinz Hassan und Prinzessin Sarvath aus Jordanien werden der Trauerfeier ebenfalls beiwohnen.

Aus Großbritannien werden Prinzessin Anne, Tochter von Königin Elisabeth II., sowie Prinz Richard, Herzog von Gloucester, anreisen. Auch der monegassische Fürst Albert II. erweist dem verstorbenen Großherzog die letzte Ehre. Der niederländische Adel wird am Samstag durch die frühere Königin Beatrix vertreten. Für die Trauerfeier am 4. Mai werden an die 1400 Gäste in Luxemburg-Stadt erwartet.

11 Der belgische König Philippe und Ehefrau Mathilde kommen zu den Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Großherzog Jean. Archivbild: Reuters/Olivier Hoslet

um weitere Bilder zu sehen. Der belgische König Philippe und Ehefrau Mathilde kommen zu den Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Großherzog Jean. Archivbild: Reuters/Olivier Hoslet König Albert II., bis Juli 2013 belgischer Regent, und Königin Paola werden ebenfalls am Samstag in Luxemburg erwartet. Bild: Laurent Blum Auch Juan Carlos (l.) und Ehefrau Sofia – hier mit ihrem Sohn Felipe, der seit 2014 als spanischer König amtiert – kommen zum Staatsbegräbnis für Jean. Bild: AFP/Gerard Julien Unter den Trauergästen befindet sich auch Fürst Albert II. von Monaco. Bild: Serge Waldbillig Prinzessin Anne vertritt das britische Königshaus bei den Trauerfeierlichkeiten im Großherzogtum. Bild: AFP/Paul Edwards Auch Prinzessin Beatrix, die frühere Königin der Niederlande, reist am Samstag an. Bild: Remko De Waal/ANP/dpa Ebenfalls unter den Teilnehmern des Staatsbegräbnisses: Prinz Hassan und Prinzessin Sarvath von Jordanien, hier bei der Prinzenhochzeit in Luxemburg im Jahr 2012. Bild: Guy Jallay Weitere Trauergäste sind der schwedische König Carl XVI. Gustaf und Ehefrau Silvia... Bild: kungahuset.se ...König Harald und Königin Sonja von Norwegen... Bild: Vegard Wivestad Grott/NTB SCANPIX/dpa ...die dänische Königin Margrethe II., hier auf einer Archivaufnahme mit ihrem 2018 verstorbenen Ehemann Prinz Henrik... Archivbild: Reuters/Vincent Kessler ...und der Prinzregent Alois von Liechtenstein. Bild: Roland Korner/Archiv









Anlässlich des Staatsbegräbnisses wird in der Hauptstadt eine Riesenleinwand für die Übertragung der Trauerfeier aufgebaut. Das teilt die Regierung am Dienstag mit. Demnach werden das Ehrengeleit für den Verstorbenen sowie die Bestattungsmesse in der Kathedrale Notre-Dame de Luxembourg am kommenden Samstag ab 10 Uhr auf einem XXL-Bildschirm auf der Place d'Armes übertragen.

Auch der Trauergottesdienst für Jeans Ehefrau, Großherzogin Joséphine-Charlotte, wurde am 15. Januar 2005 auf der Place d'Armes auf einem Großbildschirm gezeigt. Bild: Teddy Jaans

Auch "normale" Bürger konnten sich für die Trauermesse in der Kathedrale anmelden. Die verfügbaren Plätze waren am Montag binnen einer Stunde vergeben. Seit Sonntag ist Großherzog Jean im Palais aufgebahrt. Die Aufbahrungshalle ist noch am Dienstag (bis 19 Uhr), Mittwoch (10-19), Donnerstag (10-12, 14-19) und Freitag (10-12, 14-16) für die Öffentlichkeit zugänglich.

Nach dem Tod von Großherzog Jean am 23. April wurde eine zwölftägige Staatstrauer verkündet, die kommenden Samstag um 18 Uhr endet. Eine Vielzahl an Veranstaltungen im ganzen Land wurde abgesagt oder verschoben. In der Hauptstadt wurden der für 4. Mai geplante Lebensmittelmarkt auf der Place Guillaume II sowie die Brocante auf der Place d’Armes annulliert.