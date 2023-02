Täglich fünf Stunden Stau: Französische Grenzgänger benötigen derzeit Nerven aus Stahl. Eine Besserung der Verkehrssituation ist vorerst nicht in Sicht.

Lokales 6 Min.

Verkehrsachse nach Luxemburg

Diese sechs Grafiken erklären die "Stauhölle" auf der A31

Emilie CHESNÉ Täglich fünf Stunden Stau: Französische Grenzgänger benötigen derzeit Nerven aus Stahl. Eine Besserung der Verkehrssituation ist vorerst nicht in Sicht.

Seit Jahren wird im benachbarten Frankreich über das Großprojekt „A31 bis“ diskutiert. Vor kurzem ging die Konsultationsphase über die Autobahn-Nebenstrecke mit einer letzten öffentlichen Sitzung zu Ende. Nachdem zwei Monate lang über die vier möglichen Trassen für die Stadtumfahrung von Thionville diskutiert wurde, werden die Pendler im Grenzland bald erfahren, welcher der Pläne nun umgesetzt wird.

Allerdings steht Ende des Jahres noch eine weitere öffentliche Anhörung auf der Agenda. Erst danach soll die endgültige Entscheidung fallen. Danach folgt ein weiteres Jahr für die Ausschreibung der Konzessionsbewerber. Die ersten Bauarbeiten an der Autobahntrasse dürften somit nicht vor 2026 beginnen.

Katja Diehl: Willst du, oder musst du Autofahren? Die deutsche Verkehrswendeaktivistin und Buchautorin Katja Diehl fordert einen neuen Blick auf Mobilität und gibt bei ihrem Besuch in Luxemburg Denkanstöße.

In der Zwischenzeit geht für die Pendler auf der bestehenden Autobahn A31 die tägliche Plackerei weiter. „Die Verstopfung dieser Autobahn erstreckt sich nunmehr über Zeitspannen, die sehr weit über die morgendlichen und abendlichen Stoßzeiten hinausgehen“, erklärte der Gemeindeverband Eurométropole de Metz in einem Beitrag zur Konzertierung vom 1. Februar.

Die Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Grand-Est (Dreal) hat das Phänomen in Zahlen dargestellt – und die sind mehr als beeindruckend.

Zehn Stunden Stau am Tag

Vor 5 Uhr morgens zur Arbeit fahren und erst nach 20 Uhr nach Hause kommen: Eine Horrorvorstellung für viele Arbeitnehmer in Luxemburg. Für einige Grenzpendler aus Frankreich ist ein solcher Arbeitstag aber mittlerweile „normal“.

Tatsächlich ist die Strecke zwischen Thionville und Luxemburg-Stadt laut Angaben der Dreal von 5.24 Uhr bis 10.18 Uhr verstopft. In der Rückrichtung beginnen die Staus gegen 15 Uhr und beruhigen sich erst nach 20 Uhr.

Die im März 2022 begonnenen Arbeiten zur Verbreiterung der Autobahn auf der luxemburgischen Seite haben die Situation nicht verbessert, da die Geschwindigkeit auf einigen Abschnitten auf 70 km/h begrenzt wurde. Das Tempolimit gilt bis 2026. Zu Stoßzeiten ist Tempo 70 zu fahren jedoch bereits illusorisch, da die Autos im Durchschnitt eher mit 50 km/h unterwegs sind.

Die Bauarbeiten sind aber nicht die einzige Ursache für diese Verzögerungen. Tatsächlich ist die Überlastung alles andere als neu: Seit den 1980er-Jahren hat sich die Zahl der täglich auf der Autobahn fahrenden Autos fast versechsfacht, wie aus den Daten für den luxemburgischen Autobahnabschnitt hervorgeht. Trotz des Rückgangs des Verkehrsaufkommens während der Pandemie bleibt die A3 somit die am stärksten befahrene grenzüberschreitende Autobahn des Landes.

Der Grund für diesen Ansturm ist die ständig steigende Zahl von Menschen aus Frankreich, die in Luxemburg arbeiten. Heute sind es mehr als 110.000 „Frontaliers“, gegenüber etwa 75.000 im Jahr 2010. Experten erwarten nicht, dass sich dieser Anstieg verlangsamt. Bis 2040 ist nach Schätzungen der Agence d'urbanisme et de développement durable Lorraine Nord (Agape) mit etwa 70.000 zusätzlichen Grenzgängern zu rechnen.

Angesichts dieses potenziellen Anstiegs der Zahl der Autofahrer, die die Grenze überqueren, stellen die Gegner des Projekts der „A31 bis“ dessen Sinnhaftigkeit infrage. „Es ist dringend notwendig, auf die Mobilitätsprobleme zu reagieren. Ohne eine schnelle Antwort besteht die Gefahr, dass das Projekt bereits vor seiner Inbetriebnahme überholt ist“, so lauteten die Worte des Kollektivs „Non à l'autoroute à Florange-Quartier gare“, das Anfang Februar kritisch auf die vorgeschlagenen Umgehungsstrecken reagierte.

Auch die Vereinigung ATTAC Moselle ist überzeugt, dass „die alleinige Antwort auf die Ursache des Problems, nämlich die Lösung über die Straße, in keiner Weise den künftigen Herausforderungen gerecht wird“. Im Verlauf der Debatten kommt also immer wieder die gleiche Feststellung. Die Verbreiterung der Autobahn und die Umgehung von Thionville müssen mit Investitionen in die sanfte Mobilität einhergehen.

Alternative Lösungen für Grenzgänger?

Homeoffice. Die Telearbeit scheint immer noch keine langfristige Option zu sein, um der „Stauhölle“ zu entkommen. Obwohl die Toleranzschwelle in Frankreich von 29 auf 34 Tage angehoben wurde, sind Grenzgänger trotzdem gezwungen, die meiste Zeit ins Büro zu fahren. Einige Arbeitnehmer fordern, zumindest zwei Tage Homeoffice pro Woche zu ermöglichen. Die steuerlichen Diskussionen zu diesem Thema kommen derzeit aber nicht voran.





Die Telearbeit scheint immer noch keine langfristige Option zu sein, um der „Stauhölle“ zu entkommen. Obwohl die Toleranzschwelle in Frankreich von 29 auf 34 Tage angehoben wurde, sind Grenzgänger trotzdem gezwungen, die meiste Zeit ins Büro zu fahren. Einige Arbeitnehmer fordern, zumindest zwei Tage Homeoffice pro Woche zu ermöglichen. Die Bahn. Beim Angebot an grenzüberschreitenden Zügen geht es langsam voran. Die Idee, ein Städtenetz mit Schnellverbindungen zwischen Nancy, Metz, Thionville und Luxemburg-Stadt zu schaffen, macht weiter Fortschritte. Im November bekräftigten die Stadtverwalter des „Sillon lorrain“ diesen Willen in einer Pressemitteilung, nachdem Emmanuel Macron die Entwicklung eines RER-Netzes in zehn Metropolen angekündigt hatte. Diese Perspektive zeichnet sich jedoch erst für das Jahr 2024 ab.



Ein weiterer Fortschritt ist der Bau neuer Park-and-Ride-Parkplätze. Dies ist beispielsweise in Thionville der Fall, wo in der zweiten Jahreshälfte 2024 ein (kostenpflichtiger) Parkplatz in Siloform eröffnet werden soll.

Das Zugangebot kann jedoch kaum mit der Nachfrage Schritt halten, da die Fahrgastzahlen in den vergangenen Jahren explosionsartig angestiegen sind. Im Jahr 2021 verzeichneten die CFL auf der Linie 90 zwischen Metz und Luxemburg 2,9 Millionen Fahrgäste, was 7.000 bis 8.000 Fahrgästen pro Tag entspricht. Wenn das Passagiervolumen wieder das Vorkrisenniveau erreicht, könnte die Zahl der Fahrgäste auf fast fünf Millionen pro Jahr steigen, also auf mehr als 10.000 pro Tag.



So finden sich diejenigen, die in Thionville oder Hettange-Grande zusteigen, oft stehend und in den Gängen zusammengepfercht wieder. Ganz zu schweigen von wiederkehrenden Verspätungen. Zwischen September und November 2022 hatten laut CFL 22 Prozent der Züge auf dieser Strecke eine Verspätung von mehr als sechs Minuten.





kann jedoch kaum mit der Nachfrage Schritt halten, da die Fahrgastzahlen in den vergangenen Jahren explosionsartig angestiegen sind. Im Jahr 2021 verzeichneten die CFL auf der Linie 90 zwischen Metz und Luxemburg 2,9 Millionen Fahrgäste, was 7.000 bis 8.000 Fahrgästen pro Tag entspricht. Wenn das Passagiervolumen wieder das Vorkrisenniveau erreicht, könnte die Zahl der Fahrgäste auf fast fünf Millionen pro Jahr steigen, also auf mehr als 10.000 pro Tag. So finden sich diejenigen, die in Thionville oder Hettange-Grande zusteigen, oft stehend und in den Gängen zusammengepfercht wieder. Ganz zu schweigen von wiederkehrenden Verspätungen. Zwischen September und November 2022 hatten laut CFL 22 Prozent der Züge auf dieser Strecke eine Verspätung von mehr als sechs Minuten. Busse. Sieben Buslinien verkehren zwischen Frankreich und Luxemburg . Pendlern stehen mehr als 3.000 Plätze pro Richtung und Tag zur Verfügung. Die Busse haben jedoch genauso mit Verkehrsschwierigkeiten zu kämpfen wie die übrigen Autofahrer. Im Rahmen des Ausbaus der A31 nördlich von Thionville könnte daher eine Busspur auf dem Standstreifen eingerichtet werden.





. Pendlern stehen mehr als 3.000 Plätze pro Richtung und Tag zur Verfügung. Die Busse haben jedoch genauso mit Verkehrsschwierigkeiten zu kämpfen wie die übrigen Autofahrer. Im Rahmen des Ausbaus der A31 nördlich von Thionville könnte daher eine Busspur auf dem Standstreifen eingerichtet werden. Fahrgemeinschaften. Dadurch wird die Anzahl der Autos auf den Straßen begrenzt. Allerdings haben sich Fahrgemeinschaften noch nicht allgemein durchgesetzt. Im Jahr 2022 haben nach einer Schätzung der Dreal nur 17 Prozent der lothringischen Grenzgänger Fahrgemeinschaften gebildet, während 67 Prozent allein unterwegs waren. Auch hier wird es Zeit brauchen, um die Gewohnheiten zu ändern und neue Fahrgemeinschaftsplätze zu schaffen.

Alles in allem gibt es keine sofortigen Wunderlösungen, weder auf den Straßen noch auf der Schiene. Die französischen Grenzgänger werden sich also weiterhin in Geduld üben müssen. In der Zwischenzeit versuchen einige, die Staus auf der Autobahn zu umgehen, indem sie über die Departementsstraße fahren.

Luxemburg bewusst den Rücken zugekehrt Mehdi Ahoudig spricht über Grenzpendler und seinen Dokumentarfilm, den er mit Samuel Bollendorf im Rahmen von Esch2022 realisiert hat.

So verlagert sich der Verkehr unweigerlich nach Hettange-Grande, Volmerange-les-Mines oder Kanfen. Diese Entwicklung ruft im Departement Moselle Besorgnis hervor. Der Präsident des Departements, Patrick Weiten, kündigte daher die Schaffung einer dritten Spur in Richtung Luxemburg auf drei Departementsstraßen an. Es handelt sich um die RD1 zwischen Cattenom und Mondorf, die RD15 zwischen Hettange-Grande und Frisange und die RD653 zwischen Hettange-Grande und Volmerange-les-Mines.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.