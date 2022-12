Durch den Krieg wurde ein Teil der Infrastruktur zerstört. In den kommenden Tagen treten 16 Fahrzeuge aus Luxemburg den Weg in die Ukraine an.

Lokales 5 3 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Starkes Signal der Solidarität

Diese Busse und Einsatzwagen schickt Luxemburg in die Ukraine

Charlot KUHN Durch den Krieg in der Ukraine wurde ein Teil der Infrastruktur zerstört. In den kommenden Tagen treten 16 Fahrzeuge aus Luxemburg den Weg in die Ukraine an.