Nach rund vier Jahren umfassender Instandsetzungsarbeiten feierte man am Mittwoch in Diekirch die Wiedereröffnung des altehrwürdigen Bezirkstribunals. Der Schlusspunkt eines fordernden Prozesses.

Diekirch: Neuer Glanz im alten Gericht

Wohl selten haben sich der Charme des Historischen und der Glanz des Neuen so harmonisch zusammengefügt wie im rundum renovierten und modernisierten Bezirksgericht an der Kluuster in Diekirch, das am Mittwochnachmittag im Beisein zahlreicher Ehrengäste offiziell wieder seiner Bestimmung übergeben wurde.

Eine wahrlich historische Feststunde, wie Staatsanwalt Aloyse Weirich feststellte – zum einen, da das 1852 errichtete Bauwerk in 166 Jahren kurioserweise nie eingeweiht worden war, zum anderen aber auch, da mit der Instandsetzung des Gerichtsgebäudes zugleich ein unmissverständliches Bekenntnis zum definitiven Fortbestand des Justizstandorts Diekirch abgegeben worden sei.

Die Durchtrennung des Trikolorebändchens geriet zum historischen Festakt, war das 166 Jahre alte Gerichtsgebäude in Diekirch doch kurioserweise nie eingeweiht worden. Foto: Nico Muller

Bekenntnis zum Justizstandort Diekirch

In einem modernen und funktionellen Rahmen verfügten Tribunal und Staatsanwaltschaft in Diekirch nun in der Tat über alle Infrastrukturen für eine angemessene und gewissenhafte Arbeit im Sinne der Wahrung der freiheitlichen Rechtsordnung.

Unter der Federführung der Diekircher Bauverwaltung und des Architekturbüros Planet+ war das Gebäude in den zurückliegenden Jahren nicht nur an die heutigen Sicherheits- und Energiestandards angepasst, sondern auch weitestmöglich ausgebaut worden.

Neue Standards in Sachen Sicherheit



Neben einem zweiten Sitzungssaal, zusätzlichen Büro-, Lager- und Archivräumen sowie getrennten Bereichen für Tribunal und Staatsanwaltschaft ist dabei auch ein gänzlich neuer Trakt an der Rückseite des Baus entstanden, durch den die Gefangenentransporte künftig diskret und gesichert in Empfang genommen werden können – dies alles, ohne den Stil und die Seele des Justizpalastes anzutasten, wie auch Tribunalpräsident Jean-Claude Kurek in seinen Ausführungen unterstrich. Er dankte denn auch allen Planern und Unternehmen, die an der nicht ganz einfachen Neugestaltung beteiligt waren.

Der große Sitzungssaal im ersten Stock ist weiterhin das Prunkstück des Gerichtsgebäudes. Dennoch freut man sich in Diekirch nicht weniger über die Einrichtung eines zweiten Verhandlungsraums im Zuge der Erweiterung. Foto: Nico Muller

Vier Jahre im Seniorenheim



Dass der Diekircher Justizapparat nach vier Übergangsjahren im ehemaligen Seniorenheim am Sauerufer nun an eine so beeindruckend renovierte Heimstätte an der Kluuster zurückgekehrt ist, darüber zeigten sich aber auch Justizminister Felix Braz und Staatssekretär Claude Turmes hoch erfreut.

Zusammen mit dem ebenfalls erweiterten Friedensgericht sei Diekirch damit auf lange Sicht für die Aufrechterhaltung sämtlicher juristischen Aktivitäten vor Ort gerüstet. Da der räumliche Spielraum trotz der umfangreichen Modernisierung des Bezirks-gerichts aber weiterhin eng bleibe und die Arbeitslast von Tribunal und Staatsanwaltschaft auch hier stetig anwachse, mache man sich gemeinsam mit den Gemeindeverantwortlichen dennoch bereits jetzt Gedanken über die mögliche Schaffung zusätzlicher Kapazitäten.

Zusätzliche Kapazitäten in Sicht

Weitere Aufstockungen stellte Ressortminister Felix Braz in der Folge aber auch mit Blick auf den Personalbestand am Diekircher Bezirksgericht in Aussicht, dies obwohl die Regierung in den zurückliegenden Jahren auch auf diesem Gebiet bereits deutliche Anstrengungen unternommen habe.