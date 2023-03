Die Polizei berichtet über zwei kriminelle Vorfälle in Diekirch. Die Täter erbeuteten ein Handy, Kreditkarten sowie Bargeld.

Aus dem Polizeibericht

Diekirch: Mann wird auf Nachhauseweg attackiert und beraubt

(LW) - In Diekirch ist ein junger Mann in der Nacht auf Samstag Opfer eines Überfalls geworden. Der Mann hatte gegen 3.05 Uhr gerade eine Gaststätte in der Rue des Artisans verlassen, als er auf dem Nachhauseweg von zwei Tätern bedroht, geschlagen und ausgeraubt wurde.

Laut Polizei verletzten die Angreifer den jungen Mann im Gesicht und entwendeten aus seiner Brieftasche eine Geldsumme von 100 Euro. Das Opfer musste mit der Ambulanz ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei den Tätern soll es sich um zwei junge Männer im Alter von etwa 20 Jahren handeln. Sie trugen zum Zeitpunkt des Überfalls dunkle Jacken. Weitere Details sind nicht bekannt.

Etwa zwei Stunden zuvor war es in Diekirch zu einem weiteren kriminellen Vorfall gekommen. Auf der Place de la Libération gerieten gegen 1 Uhr ein Mann und eine Gruppe von vier bis sieben jungen Männern in Streit. Nach einem Handgemenge wurde die einzelne Person am Hals verletzt. Später stellte sich heraus, dass ihr Handy mitsamt Kreditkarten entwendet worden war.



Hinweise zu den beiden Vorfällen nimmt die Polizei in Diekirch unter der Telefonnummer 244801000 entgegen.



Ladendiebinnen in Cloche d'or erwischt

Die Polizei meldete am Samstag noch einen weiteren Diebstahl: Im Viertel Gasperich-Cloche d'or in der Hauptstadt wurden am Samstag gegen 17.50 Uhr zwei junge Frauen beim Ladendiebstahl erwischt. Sie waren aufgefallen, nachdem sie außergewöhnlich viele Kleidungsstücke zum Anprobieren in die Umkleidekabine mitgenommen hatten.



Kurze Zeit später wurden 25 herausgerissene Preisschilder in der Umkleide gefunden. Eine intern eingeleitete Suche verlief erfolgreich. Die Frauen konnten im Besitz von weiterem Diebesgut aus anderen Geschäften gestellt werden. Insgesamt belief sich das Diebesgut auf rund 950 Euro. Die Frauen wurden angezeigt.

