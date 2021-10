Diekirch: Kino weicht Wohnraum

Eklat im Gemeinderat Diekirch Ein kinoreifer Abend

Am 20. Juni öffnet in Diekirch ein neuer Kinokomplex seine Türen. Ist die Freude darüber im Rathaus ungeteilt, so sorgte das Vorgehen der Gemeindeführung mit Blick auf die Übernahme desselben am Dienstag aber für den demonstrativen Rückzug der Opposition vom Ratstisch.