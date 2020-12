Diekirch: Gedanken um zweiten Grundschulkomplex

Erste Studien für eine zusätzliche Grundschule in der Sauerwiss, Investitionen in die Modernisierung des Musikkonservatoriums und der Museen der Stad sowie die Fortführung des Citybus Loui-Express: Das sind nur einige der Vorhaben im Budget der Gemeinde Diekirch.

Mit erwarteten Mindereinnahmen von 3,4 Millionen Euro in diesem Jahr und 1,4 Millionen in 2021 machen sich die Folgen der Corona-Pandemie auch in der Gemeindekasse in Diekirch durchaus bemerkbar. Doch sollten die Prognosen der Experten nicht völlig entgleisen, so dürfte die finanzielle Katastrophe an der Sauer doch ausbleiben.

Der mittlerweile günstigeren Position bei der Verteilung der staatlichen Zuwendungen an die Kommunen und natürlich der ambitiösen, aber verantwortungsvollen Finanzpolitik des Schöffenrats sei dank ...