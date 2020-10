Mit aufwändigen Straßensanierungen kennt man sich in Diekirch spätestens seit der Erneuerung der Rue Alexis Heck vor einigen Jahren und der Zentralachse in Richtung Ettelbrück aus. Ab kommenden Jahr heißt es nun erneut die Ärmel hochkrempeln.

Diekirch: Erneuerung der Rue Clairefontaine ab 2021

John LAMBERTY Mit aufwändigen Straßensanierungen kennt man sich in Diekirch spätestens seit der Erneuerung der Rue Alexis Heck vor einigen Jahren und der Zentralachse in Richtung Ettelbrück aus. Ab kommenden Jahr heißt es nun erneut die Ärmel hochkrempeln.

Wie Ressortminister François Bausch (Déi Gréng) nun in seiner Antwort auf eine entsprechende parlamentarische Anfrage des DP-Abgeordneten André Bauler wissen lässt, wird man zum kommenden Jahr zunächst die Arbeiten zur Erneuerung der Rue Clairefontaine (Kléck) vergeben, dies unter der Voraussetzung, dass sämtliche Emprisen- und Genehmigungsdossiers nach Zeitplan abgeschlossen werden können. Sollte das Projekt ursprünglich bereits in diesem Jahr in Angriff genommen werden, so war das detaillierte Vorprojekt doch erst im September endlich finalisiert worden.

Rue du Palais ab Ende 2022

Der Beginn der Sanierungsarbeiten in der Rue du Palais ist derweil „prinzipiell“ für Ende 2022 angesetzt, dies da die Erneuerungsarbeiten Teil eines größeren Projekts sein werden, das auch die Modernisierung der Rue des Tilleuls und der Rue de l'Industrie umfasst und daher in Zusammenarbeit mit der Gemeinde geplant werden muss. Zudem hänge die Planung mit Blick auf die Verkehrsumleitung aber auch noch von anderen Straßenbauarbeiten in Diekirch ab, so Bausch.

Eine Erneuerung der Rue de l'Esplanade sieht Bausch angesichts ihres Zustands unterdessen als weniger drängend an. Hier sollte man besser den in Ausarbeitung befindlichen Plan national de mobilité abwarten, um in einer kohärenten, regionalen Studie die bestens Lösungen für eine nachhaltige Umstrukturierung des Straßenverkehrs im Diekircher Stadtkern anzuvisieren, wie es heißt.





