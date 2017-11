(str) - Nach einer Serie von Diebstählen aus Krankenhäusern - auch in Luxemburg - ist es der Staatsanwaltschaft Trier gelungen, zwei dringend tatverdächtige Männer aus Kolumbien zu verhaften.



Seit 2014 ist eine gut organisierte Bande europaweit, aber schwerpunktmäßig in Deutschland am Werk, die aus Krankenhäusern teure Endoskopie-Geräte stiehlt. In Deutschland wurden alleine 2017 bereits 42 Diebstähle gemeldet mit einem Gesamtschaden von über zehn Millionen Euro.



Auch in Luxemburg schlug die Diebesbande zu: Am 23. April wurden im hauptstädtischen "Centre hospitalier" insgesamt 20 Endoskope gestohlen mit einem Wert von 650.000 Euro. Seitdem wurden die Sicherheitsmaßnahmen dort und in anderen Krankenhäusern verschärft.

Ermittler gehen von einer einzelnen Tätergruppe aus



Genau wie bei den anderen Diebstählen hinterließen die Täter auch in Luxemburg kaum Spuren. Der Bereich aus dem die teuren Geräte entwendet wurden, war nicht videoüberwacht.



Die Ermittler gehen davon aus, dass alle Diebstähle einer und der gleichen Tätergruppe zuzuschreiben sind. Zu einem ersten Hinweis auf deren Herkunft verhalf ihnen im Dezember 2015 Kommissar Zufall.



Bei einer Drogenrazzia in einem Hotel im Frankfurter Bahnhofsviertel, gingen der Polizei zwei Männer und eine Frau aus Kolumbien ins Netz, die im Besitz von gestohlenen Endoskopen war. In ihrer anschließenden Gerichtsverhandlung zeigten die Beschuldigten sich recht auskunftsfreudig. So erklärten sie, dass sie im Auftrag eines kriminellen Netzwerks aus Südamerika arbeiten würden, das in ihrer Heimat Hinterhofkliniken mit hochwertigem Gerät versorge.

Kolumbianer in Deutschland festgenommen



Aus Kolumbien stammen auch zwei Männer, die am Mittwoch auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Trier verhaftet wurden. Die Tatverdächtigen im Alter von 30 und 42 Jahren waren nach einem gescheiterten Diebstahl in Ludwigsburg ins Visier der Ermittler geraten. Sie stehen zudem für vier weitere Taten in Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland unter dringendem Verdacht. Ob sie auch für andere Taten, wie etwa jener in Luxemburg verantwortlich sind, sollen die Ermittlungen klären.