(mig) - Im Raum Wiltz kam es in den vergangenen Wochen mehrfach zu Diebstählen aus Fahrzeugen. Die Polizei bittet nun einen jungen Mann, der am Nachmittag des 7. September 2017 einen Mann in der Rue du Château in Wiltz ertappt hatte, als dieser einen Rucksack aus einem Jaguar entwendete.



Der Zeuge sprach Luxemburgisch und fuhr einen roten Kleinwagen.

Er wird gebeten sich bei der Polizei Wiltz unter der Nummer 2441-9500 zu melden.