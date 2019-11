Im Polizeibericht vermeldet die luxemburgische Polizei eine Reihe von Wohnungseinbrüchen, die am Donnerstag stattgefunden haben.

Diebstahl und Vandalismus: Sechs Einbrüche am Donnerstag

Sarah CAMES Im Polizeibericht vermeldet die luxemburgische Polizei eine Reihe von Wohnungseinbrüchen, die am Donnerstag stattgefunden haben.

Im Laufe des Tages wurde in einem Mehrfamilienhaus in Bettemburg in eine Eigentumswohnung eingebrochen. Der oder die Einbrecher machten sich mit mehreren Wertgegenständen aus der Rue de la Gare davon. Auch in einem Einfamilienhaus in der Rue Norbert Metz in Düdelingen waren Diebe am Werk.



In der Millebach in Nommern wurde den Beamten am Donnerstag gegen 22.15 Uhr ein Einbruch in einem Einfamilienhaus gemeldet. Vier Personen machten sich vom Tatort aus dem Staub. Trotz einer sofortigen Fahndung mit mehreren Streifen konnten die Schuldigen nicht dingfest gemacht werden.

In Steinsel kam es gegen 19.45 Uhr zu einem Einbruch in einem Haus in der Wollefskaul. Zwei dunkel bekleidete Personen lösten die Alarmanlage aus und machten sich daraufhin schleunigst aus dem Staub. Die Polizei wurde erst später am Abend über das Vorkommen informiert.

In Petingen wurde am Donnerstag gemeldet, dass sich in den vergangenen Tagen Unbekannte Zutritt zum Scoutenchalet in der Rue Belle-Vue verschafft hatten. Im Inneren des Gebäudes richteten sie erheblichen Schaden an, in dem sie die Inneneinrichtung teils zerstörten und die Wände mit Graffiti beschmierten.

In Rammeldingen wurde in einem Einfamilienhaus ein Fenster eingeschlagen.