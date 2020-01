Diebstahl per Funksignal: Keyless-Autos im Visier

Vor allem im Winter sind sie für Diebe leichte Beute: Autos, die mit einem schlüssellosen System ausgestattet sind. Denn im Schutz der früh einbrechenden Dunkelheit, können Verbrecher ungestört ans Werk gehen.

Vor allem im Winter sind sie für Diebe leichte Beute: Autos, die mit einem schlüssellosen System ausgestattet sind. Denn im Schutz der zu dieser Jahreszeit früher einbrechenden Dunkelheit, können Verbrecher ungestört ans Werk gehen - so wie es kürzlich mehrmals im Großherzogtum der Fall war.

Innerhalb nur weniger Tage wurden in Wohnsiedlungen mehrere vor Häusern abgestellte Fahrzeuge gestohlen: so etwa in Bridel, Rodange, Weiler-la-Tour, Kayl und Bartringen, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht ...

Innerhalb nur weniger Tage wurden in Wohnsiedlungen mehrere vor Häusern abgestellte Fahrzeuge gestohlen: so etwa in Bridel, Rodange, Weiler-la-Tour, Kayl und Bartringen, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht ...