(str) - Nachdem am 24. September in einem Geschäft für Mobiltelefonie in einem Einkaufszentrum in Niederkerschen mehrere Handys und Tablets gestohlen wurden, sucht die Polizei mit Bildern von einer Videoüberwachungskamera nach einem Tatverdächtigen.



Die Sicherheitskräfte bitten um Hinweise, die zur Identifizierung des Mannes führen können. Jegliche Informationen nimmt die Polizeidienststelle aus Differdingen unter der Nummer 2445-3500 entgegen.