Diebstahl auf Rezept

Im Januar 2015 hatte ein Mann 8.400 Euro aus der Kasse einer Apotheke entwendet. In Abwesenheit war er zu einer 15-monatigen Haftstrafe verurteilt worden. Nun will er Bewährung.

(SH) - Zwei Wochen lang hatte ein Mitarbeiter einer Apotheke in Capellen Geld aus der Kasse entwendet. Insgesamt kam es deshalb zwischen dem 16. und 30. Januar 2015 zu einem Unterschied von knapp 8.400 Euro zwischen den Angaben des Computers und dem reellen Inhalt der Kasse.

In Abwesenheit war der Mann im Oktober vergangenen Jahres bereits zu einer 15-monatige Haftstrafe ohne Strafaufschub sowie einer Geldstrafe von 1.500 Euro verurteilt worden. Dagegen legte er Einspruch ein.

Der Anwalt des Angeklagten erklärte, sein Mandant, der dem Prozess erneut nicht beiwohnte, hätte sich in Frankreich ein neues Leben aufgebaut und sei Geschäftsführer einer Apotheke.

Mehrere Vorstrafen

Um dem Mann zu ermöglichen, dieser Arbeit weiterhin nachzugehen und seine Schulden zu begleichen, solle die Strafe nun zur Bewährung ausgesetzt werden. Ob dies möglich sein wird, werden die Richter am 12. Juli bekannt geben. Gegen den Angeklagten spricht, dass er wegen mehrerer Diebstähle vorbestraft ist, in Luxemburg – in Diekirch hatte er in einer Apotheke das gleiche Vorgehen aufgewiesen und wurde zu 15 Monaten auf Bewährung verurteilt –, Deutschland und Frankreich.

In Capellen war der Geschäftsführerin noch im Januar 2015 bewusst geworden, dass ihr neuer Mitarbeiter mit dem Verschwinden des Geldes etwas zu tun haben musste. Erst hatte der Mann sie darum gebeten, den Schlüssel von dem Geschäft zu bekommen – „er sah mich mit einem Blick an, den ich nie wieder vergessen werde“, erklärte die Frau. Am 29. Januar bemerkte sie dann, wie ihr Mitarbeiter Geld aus der Kasse nahm und in seiner linken Hand versteckte. Den nächsten Kunden bediente er mit geschlossener Hand. Als er dann schreiben musste, verschwand er erst kurz aus dem Blickfeld der Eigentümerin, bevor er seine Hand öffnete. Tags darauf beobachtete sie, wie der Mann im Untergeschoss Geld aus seiner Tasche nahm und in seine Geldbörse steckte. Zudem bemerkte sie zu diesem Zeitpunkt, dass die 1.000 Euro, die sich in einer Reserve im Büro befinden, ebenfalls fehlten. Als sie dann auch noch sah, dass die Kasse an den Tagen, an denen der neue Mitarbeiter frei hatte, stimmte, zählte sie eins und eins zusammen.

Vor Gericht beantragte die Geschäftsführerin zusätzlich zu den entwendeten 9.400 Euro 3.500 Euro Schadenersatz.

