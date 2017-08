(C.) - Die Polizei hatte bereits gewarnt: Zuletzt ereigneten sich mehrere Diebstähle von Fahrrädern. Und die Welle hält an. So wurden auch in den letzten 48 Stunden erneut hochwertige Fahrräder entwendet.



Am Montag haben Täter in Esch-Alzette ein rotes Kinder-Mountainbike der Marke Specialized aus einer Garage gestohlen. Der Schaden wird auf 450 Euro geschätzt.

Ein weiteres Rad wurde am Montag in der Rue d'Audun in Esch-Alzette zwischen 13.15 und 13.30 Uhr aus einem Keller entwendet.



Ein dritter Fall wurde am Bahnhof in Luxemburg gemeldet. Hier handelt es sich um ein graues Mountainbike der Marke Riverside im Wert von rund 600 Euro. Der/die Täter haben das Schloss einer Fahrradbox aufgebrochen.