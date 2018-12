Ein junger Mensch wird wiederholt straffällig und steht nun vor Gericht. Inzwischen hat er sein Leben wieder auf den rechten Weg zurückgebracht.

Die zweite Chance

Steve REMESCH Ein junger Mensch begeht zwei Straftaten, davon eine schwere. Wegen der leichteren steht er jetzt vor Gericht. Er hat aber inzwischen sein Leben wieder auf den rechten Weg zurückgebracht. Für die Richter dürfte das die Urteilsfindung sicher nicht vereinfachen.

Am 16. Juli 2017 trifft ein heute 20-jähriger Mann einen Bekannten im Park Schéiwisschen am Ende der Rue Théodore Eberhard in Belair. Während beide sich unterhalten, nähert sich ein dritter, heute ebenfalls 20-jähriger Mann, Yann H. Es ist offensichtlich, dass dieser stark betrunken und auf Streit aus ist.



„Schlo mech, kämpf mat mir“, soll er gesagt haben. Sein Gegenüber will davon nichts wissen, erhält dann aber einen kräftigen Kopfstoß. Das Opfer hat Prellungen im Gesicht, die Nase ist geschwollen und ein Zahn abgebrochen. Während der Verletzte versucht, aus dem Park wegzukommen, zückt Yann H. ein Messer und droht ihm.



Diese Woche musste sich Yann H. vor Gericht verantworten.



Alkohol statt Schule



Auf der Anklagebank erklärt der 20-jährige Beschuldigte, er habe sich zu dem Zeitpunkt in einer sehr schlechten Situation befunden. Er sei von seinen Eltern vor die Tür gesetzt worden, habe viel Alkohol konsumiert und Umgang mit Gleichgesinnten gepflegt, die ebenfalls Schule und Arbeit fernblieben und ständig tranken.



Sein Sohn habe zu der Zeit Schwierigkeiten in der Schule gehabt und habe bei normalen Diskussionen sofort äußerst aggressiv reagiert, meinte der Vater vor den Richtern. Nachdem sein Sohn die Schule abgebrochen habe, sei er zu Hause zudem gewalttätig und respektlos gegenüber der Mutter und der jüngeren Schwester geworden. Sitzungen mit Psychologen und Psychiatern hätten zu dem Zeitpunkt keinen Erfolg gebracht.



Eines Tages habe es keinen anderen Ausweg mehr gegeben, als den inzwischen Volljährigen von der Polizei aus dem Elternhaus verweisen zu lassen. Dennoch habe man ihn weiter unterstützt.



Weiterer blutiger Streit



Doch dann eskaliert die Situation weiter. Im September 2017, also zwei Monate nach dem Vorfall in Belair, kommt es zu einem noch folgenschwereren Ereignis. Yann H. gerät im Vollrausch mit einem Bekannten aneinander. Er zieht erneut sein Messer und sticht dreimal zu. Sein Kontrahent überlebt schwer verletzt.



Der blutige Vorfall befindet sich noch in der Instruktion. Derzeit ist eine Ratskammer in zweiter Instanz mit der Strafsache befasst. Obwohl diese Tat nicht Teil des aktuellen Prozesses ist, schwebt sie wie ein Damoklesschwert über dem Verfahren.



Zurück auf dem rechten Weg



Denn nach der Messerstecherei kommt Yann H. für vier Monate in Untersuchungshaft – und die scheint ihn geläutert zu haben. Er besucht seit seiner Haftentlassung die Abendschule und obwohl er bereits ein Drittel des Schuljahres verpasst hat, hat er durch Fleiß hervorragende Schulzeugnisse erbracht.



Er besucht eine Anti-Aggressionstherapie, hat seinen Freundeskreis gewechselt und sich mit seiner Familie versöhnt. Wie sein Vater hervorhebt, bringt er sich nun aktiv ins Familienleben ein und legt ein sehr gutes Verhalten an den Tag.



Und doch muss er sich für seine Taten verantworten. Sein Verteidiger betonte, es wäre für die Zukunft des jungen Mannes wichtig, wenn er bei seinen Schritten auf dem rechten Weg Unterstützung finden würde und die Strafe für den Angriff auf den gleichaltrigen Mann in Belair daher nicht zu einem Eintrag ins Vorstrafenregister führen würde. Arbeiten im Sinne der Allgemeinheit wären die optimale Lösung.



Einjährige Haftstrafe gefordert



Der Vertreter der Staatsanwaltschaft hob in seiner Anklagerede zwar auch hervor, dass der Angeklagte sein Leben sichtlich herumgerissen habe und tatsächlich keine weiteren Vorkommnisse aktenkundig seien.



Er verwies zudem darauf, dass im noch ausstehenden Verfahren wegen der Messerstecherei, in dem ein Prozess wegen versuchten Totschlags drohe, der Ausgang noch völlig offen sei. Der Beschuldigte selber berufe sich auf Notwehr.



Dennoch, betonte der Ankläger, sei, angesichts der Schwere der Tat in Belair, eine Haftstrafe von einem Jahr angebracht, die aber unter der Auflage, dass Yann H. entweder die Schule besucht oder einer Arbeit nachgeht, zur Bewährung ausgesetzt werden könne.



Das Urteil in diesem Prozess ergeht am 9. Januar.