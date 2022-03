Straßenumfrage in Mersch

"Die Zeitumstellung ist nicht gut für die Kinder"

von Anouk ANTONY | Vor 42 Minuten

In der Nacht zum Sonntag wird die Uhr wieder eine Stunde vorgestellt. Was denken die Luxemburger über die Sommerzeit? Wir haben Passanten in Mersch befragt.