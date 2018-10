Die Zeit für Winterreifen ist da

Jedes Jahr, meist gegen Ende Oktober, kommt sie auf: die Frage, ob schon Zeit für den Reifenwechsel ist. Doch längst nicht mehr bei jedem. Immer mehr Menschen entscheiden sich für Ganzjahresreifen.

Von O bis O, von Oktober bis Ostern sollen die Winterreifen aufgezogen werden. Das besagt zumindest ein geläufiger Merkspruch. Diesen Herbst aber scheinen, wegen der hohen Temperaturen, viele nicht wirklich in Eile zu sein mit dem Reifenwechsel. Oder doch? „Bei uns ist zurzeit so viel los, wie immer um diese Zeit“, erklärt eine Mitarbeiterin von Mullerpneus am Telefon.



Dass sich manche Autofahrer bislang noch nicht damit befasst haben, wundert bei Tagestemperaturen von über zehn Grad nicht, doch so langsam kündigt sich der Winter an ...