In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Respekt auf der Straße.

Gazettchen

Die zehn Gebote des Autofahrers

Frank WEYRICH Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Respekt auf der Straße.

In letzter Zeit wird leider viel zu oft über Unfälle im Straßenverkehr berichtet. Auch die Statistiken an den Radargeräten zeigen immer wieder ein ungünstiges Bild des Verkehrsverhaltens der einheimischen Autofahrer. An dieser Stelle möchte ich nicht über die Ursachen spekulieren.



Jeder hat das Recht, schnell zu fahren.

Was mir in dem Zusammenhang hingegen auffällt, sind die Kommentare, die in den elektronischen Versionen der Nachrichtendienste mit schöner Regelmäßigkeit vorkommen, von den sogenannten sozialen Medien ganz abgesehen. Der Tonfall ist dabei an und für sich schon fast selbstredend.



Gazettchen, die tägliche Kolumne des Luxemburger Wort In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags.

Wenn man dann liest, was die Nutzer in ihren Beiträgen so zum Besten geben, komme ich nicht umhin, mir vorzustellen, dass ein beträchtlicher Teil der Diskussionsteilnehmer sich selbst zwar über dem Geschehen sieht, jedoch gut und gerne zu den eigentlichen Problemfällen gehören dürften.



Ich habe mich amüsiert, wie die Gedankenwelt dieser Mitmenschen aussehen könnte, und bin dabei auf eine Art „zehn Gebote“ gestoßen.



Das ginge in etwa so:

- Jeder Luxemburger hat das Recht, mindestens ein Auto zu besitzen.

– Jeder Luxemburger hat das Recht, ein Auto mit einem Hochleistungsmotor zu besitzen.

– Jeder Luxemburger hat das Recht, so schnell zu fahren, wie es ihm lieb ist.

– Jeder andere Luxemburger ist ein Hindernis.

– Jeder Luxemburger Straßenbauer hat keine Ahnung.

– Jedes Verkehrsschild dient einzig und allein dekorativen Zwecken.

– Jede Geschwindigkeitskontrolle ist pure Schikane.

– Jeder Verkehrspolizist ist vollkommen überflüssig.

– Ich kann es besser als ihr alle zusammen.

- Code de la route, was ist das?

Nun ja, ich weiß, ich übertreibe eventuell maßlos. Ich gestehe jedoch gerne, dass ich das lieber mit diesem Text mache, als dass andere Leute es mit ihrem rechten Fuß tun.

Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.