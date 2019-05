Sie heißt T3 6114 oder einfacher "Hermann". Damit gemeint ist eine Dampflokomotive aus dem Jahr 1891. Seit kurzem ist sie wieder im Fond-de-Gras im Einsatz.

Die wohl älteste Dampflok Luxemburgs ist zurück

Nicolas ANEN Sie heißt T3 6114 oder einfacher "Hermann". Damit gemeint ist eine Dampflokomotive aus dem Jahr 1891. Seit kurzem ist sie wieder im Fond-de-Gras im Einsatz.

Wohl zeigt der Kalender bereits Mai an. Dennoch dürfte sich am Dienstag manch einer in Fond-de-Gras in den Sankt-Nikolaus-Tag zurückversetzt gefühlt haben. Nicht wegen des Wetters. Sondern weil sie endlich die ehrwürdige Dampflokomotive T3 6114, Baujahr 1891, wieder im Einsatz erleben konnten.

Sie ist „eine der ältesten, wenn nicht die älteste Dampflokomotive Luxemburgs“, erklärte Patrick Sanavia, Direktor der Denkmalschutzbehörde, den zahlreich anwesenden Bahnliebhabern. Richtig vorstellen musste er sie aber nicht.

9 Die Lokomotive AL T3 6114 war für ihre Rückkehr mit kleinen Fähnchen geschmückt worden. Foto: Lex Kleren

Rückkehr im Fond-de-Gras

Denn zwischen 1997 und 2001 sowie von 2005 bis 2009 war sie bereits in Fond-de-Gras für die Vereinigung „AMTF Train 1900“ im Einsatz. Weil danach größere Reparaturen anstanden, wurde die Lokomotive erst einmal ausrangiert.

2014 wurde sie nach Meiningen (D), „einer Klinik für Dampfmaschinen“, so Train-1900-Präsident Romain Baumann, transferiert. Dort fand die Reparatur aus unterschiedlichen Gründen aber nicht sofort statt.

Schließlich bekam eine Firma aus Colmar-Berg 2016 den Auftrag, das Fahrwerk zu restaurieren. Ende 2017 sollte die Lokomotive in Meiningen wieder zusammengestellt werden.

Allerdings konnten diese Arbeiten erst Ende 2018 abgeschlossen werden. Zurück in Fond-de-Gras ist die Lokomotive nun seit dem 21. Dezember 2018. Zwei Tage später schloss sie erfolgreich eine erste Testfahrt ab.

Das Signal der Kulturministerin

Allerdings mussten sich die Eisenbahnfreunde am Dienstag zuvor noch etwas in Geduld üben. Erst als Kulturministerin Sam Tanson das Signal gegeben hatte, fuhr die Lokomotive mit klingelnder Glocke und ihrem charakteristischen Zischen hinter den Werkstätten des Fond-de-Gras hervor, Richtung Bahnhof.

Unter anderem Train-1900-Mitglied Christophe Görtz war am Steuer. Foto: Lex Kleren

Gestatten, Herrmann

Eigentlich hört sie auf den Namen „Herrmann“. Damals war es üblich, Lokomotiven einen Namen zu geben, erklärt Albert Wolter, der frühere Präsident der Vereinigung Train 1900. Gebaut wurde die Lokomotive von der „Elsässische Maschinenbau-Gesellschaft Grafenstaden“ in Illkirch-Graffenstaden, heute ein Teil der Metropole Strasbourg (F).

Eine Rangierlok

Damals gehörte Elsass bekanntlich dem deutschen Reich an. Die Dampflokomotive, Reihe T3, war als Rangierlokomotive und Nebenstrecken konzipiert worden.

Da die Reichseisenbahnen in Elsass-Lothringen damals Fahrmaterial für die Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahn bereitstellten, ist davon auszugehen, dass solche Lokomotiven auch auf dem damaligen luxemburgischem Schienennetz eingesetzt wurden, ist in den Erklärungen von Albert Wolter nachzulesen.



Nach dem Ersten Weltkrieg wurde aus Elsass-Lothringen wieder französisches Staatsgebiet. Die neue Bahngesellschaft „Alsace Lorraine“ hat den Fuhrpark der Reichseisenbahnen in Elsass-Lothringen übernommen, darunter auch die Dampflokomotiven der Reihe T3.

Manche wurden mit einem neuen Bremssystem modernisiert. Nicht aber die T3 6114. Letztere wurde um 1920 nicht mehr von der Bahngesellschaft „Alsace Lorraine“ eingesetzt.

Vom Elsass an die Meuse

Dem Kesselregister der Lokomotive ist zu entnehmen, dass sie vor 1939 verkauft wurde. 1940 war sie an der Meuse, am Hafen von Givet (F), im Einsatz. Da der letzte Eintrag in diesem Register vom 9. Februar 1967 stammt, ist davon auszugehen, dass die Lokomotive in den Monaten danach außer Betrieb gesetzt wurde.

Glücklicherweise wurde sie nicht verschrottet und konnte 1981 vom Groupement des amis du rail (GAR) gekauft werden. Allerdings wurde der Renovierungseifer der Vereinsmitglieder durch die Komplexität der Aufgabe gebremst.

1988 übernahm der Service des sites et monuments das Fahrmaterial des GAR und transferierte die Lokomotive 1989 in den Fond-de-Gras. Sechs Jahre später sollte dessen Restaurierung in Meiningen (D) beginnen. 1996 war die Lokomotive zurück in Fond-de-Gras.

Dort wird sie, zur Freude aller Eisenbahnromantiker, voraussichtlich nun auch bleiben. Zumindest während der nächsten fünf Jahre. Denn dann steht die nächste große Kesselrevision bevor.



Ein Tal unter Dampf Die Züge im Fond-de-Gras, der Train 1900 und die Minièresbunn fahren von Mai bis Ende September an Sonntagen und Feiertagen mit Ausnahme des 23. Juni. Im Sommer sind auch Fahrten an manchen Donnerstagen geplant. Die Fahrpläne sind im Internet einzusehen.