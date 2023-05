In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um ein nachhaltiges Notizbuch.

Gazettchen

Die Wischwut ist ausgebrochen

Sophie HERMES Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um ein nachhaltiges Notizbuch.

Termine, Ideen, Erinnerungen: Es gibt vieles, das man - bestenfalls - im Laufe des Tages nicht vergessen sollte. Da ich jedoch nicht ständig auf mein Handy angewiesen sein und auch nicht unnötig Papier verschwenden will, habe ich mir kürzlich ein nachhaltiges Notizbuch angeschafft. Auf dessen Seiten lassen sich Einträge aufschreiben und später wieder abwischen.

Das Löschen von Einträgen löst Glücksgefühle in mir aus.

Nun besteht das Arbeitsleben eines Journalisten ja eigentlich darin, Inhalt zu erschaffen. Demnach müsste ich rein theoretisch bei jedem einzelnen Eintrag, mit dem ich mein Notizbuch fülle, einen Freudensprung machen. In der Praxis sieht das aber ganz anders aus. Denn vor allem das Löschen von Einträgen löst Glücksgefühle in mir aus.

Dass das Auswischen sein muss, versteht sich von selbst, denn mein Notizbuch hat nicht endlos viele Seiten. Gerade deshalb muss ich mich von Altem trennen, um Platz für Neues zu schaffen. Der detaillierte Wochenplaner geht etwa nur über vierzehn Tage, Monatsplaner sind ebenfalls nur zwei vorgesehen.

Dass eine wahre Wischwut in mir ausgebrochen ist, hat aber auch noch einen anderen Grund. Denn immerhin steht das Löschen eines Eintrags dafür, dass eine Aufgabe erledigt ist und ich, anderswo als im Notizblock, etwas erschaffen oder geschafft habe. Was früher das Abhaken - oder Durchstreichen - einer To-do-Liste war, ist heute eben das Auswischen. Wenn ich meine ganze Liste abgearbeitet habe, darf ich demnach am Abend auf eine blitzblanke Seite starren. Und genau das macht mich froh. Denn es ist nicht nur optisch viel ansprechender, als auf wirres Gekritzel zu blicken. Es vermittelt auch ein gewisses Gefühl der Ruhe.

