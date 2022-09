Die Weltmeisterschaft der Feuerwehrleute

Nationale „Trauma & Rescue-Challenge 2014“ Helfer proben Ernstfall

Am Wochenende trafen sich Einsatzkräfte bei der „Trauma & Rescue-Challenge 2014“ in Ettelbrück. Dabei treten Rettungsmannschaften an, um in einem vorgegebenen Zeitraum Patienten schonend aus verunglückten Fahrzeugen zu retten.