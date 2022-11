Mit Spezialitäten aus aller Herren Länder macht der Bazar international seinem Namen alle Ehre.

Bazar international

Die Welt zur Gast in der LuxExpo

Mit Spezialitäten aus aller Herren Länder macht der Bazar international seinem Namen alle Ehre.

(LW) - Der Bazar international lädt an diesem Wochenende zum 61. Mal auf eine Weltreise ein. In der LuxExpo in Kirchberg können Besucher an mehr als 50 Ständen nicht nur allerlei kulinarische Spezialitäten aus aller Welt kosten, sondern auch erste Weihnachtsgeschenke ergattern. Unter anderem finden auch Tanz- und Musikveranstaltungen statt.

50 Premierminister Xavier Bettel kostete die nationalen Gerichte verschiedener Länder. Foto: Alain Piron

Der Erlös des Bazar international geht an Wohltätigkeitsorganisationen aus 39 verschiedenen Ländern, die sich der Armutsbekämpfung widmen. Ebenfalls drei Projekte aus Luxemburg werden unterstützt. Das Hauptprojekt dieses Jahres ist jedoch die Unterstützung eines medizinisches Zentrum im Südsudan.

