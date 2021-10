Die freiwilligen Helfer der Vereinigung Train 1900 öffneten ihre Werkstätten und brachten Besuchern die Welt des Schienenverkehrs näher.

Fond-de-Gras

Die Welt der Eisenbahn entdecken

Die Vereinigung Train 1900 in den Minettpark Fond-de-Gras ein. Im Zuge der Journées européennes du patrimoine öffneten die freiwilligen Helfer der Vereinigung ihre Werkstätten und brachten Besuchern die Welt des Schienenverkehrs näher. Trotz des trüben Wetters zog es zahlreiche Personen in den Süden des Landes. Ihnen wurden denn auch vor Ort einige Besonderheiten geboten. So konnten Besucher mit dem Triebwagen De Dietrich fahren. Dabei handelte es sich um eine Sonderfahrt, für diese „Micheline“, die der Denkmalschutzbehörde gehört.

Auf dem Programm standen aber auch verschiedene Vorführungen. So wurden den Besuchern unter anderem das Nieten von Teilen, die Bremsanlage der Waggons sowie Schmiedearbeiten nähergebracht. Auch für Essen und Trinken war vor Ort gesorgt. Der Zugang zur Veranstaltung und die Zugfahrt waren kostenlos.

In Petingen steht seit Kurzem eine Dampflok Auf dem Gleisstück des Train 1900 im Bahnhof steht seit 14 Tagen ein ausgemustertes Dampfross.

Die Journées européennes du patrimoine sollen das kulturelle Erbe des Landes und die damit verbundenen Werte in den Vordergrund stellen. Zwischen dem vergangenen Wochenende und Sonntag wurde deshalb an rund 50 Standorten zu Workshops und anderen Entdeckungsreisen eingeladen.

