Der Luxemburger Sportler Yannick Lieners vom Plooschter Projet, das sich für die Sensibilisierung der Stammzellenspende einsetzt, stellte auf dem Uni-Campus seine neue Info-Kampagne vor.

Stammzellenspender gesucht

Warum ein kleiner Pieks ein Leben retten könnte

Franziska JÄGER Der Luxemburger Sportler Yannick Lieners vom Plooschter Projet, das sich für die Sensibilisierung der Stammzellenspende einsetzt, stellte auf dem Uni-Campus seine neue Info-Kampagne vor.

Lizi aus Préizerdaul war 17 Jahre alt, als sie die Diagnose Lymphdrüsenkrebs bekam. Vorher hatte sie mit heftigem Schüttelfrost und Grippesymptomen zu kämpfen. Lizi wurde umgehend in einem Krankenhaus im deutschen Homburg behandelt. „Als ich ein Mädchen vorbeikommen sah, das keine Haare mehr auf dem Kopf hatte, wusste ich, okay, ich habe Krebs. Vorher habe ich das nicht wirklich realisiert.“

Vier Jahre Plooschter Projet: Gemeinsam gegen die Leukämie Vier Jahre lang musste Yannick Lieners täglich Tabletten schlucken, um gegen die Leukämie zu kämpfen. Nun hat er seine Therapie abgeschlossen und auch das Plooschter Projet, das er in die Wege geleitet hatte, wurde zum Erfolg.

Die Chemotherapie schlug nicht an, die Krankheit kam doppelt so aggressiv zurück. Entweder sie findet einen Stammzellenspender oder sie stirbt, sagte ihr der Arzt. Heute ist die junge Luxemburgerin 25 Jahre alt und erzählt in einem Videointerview, wie sie Tobi gefunden hat: ihren genetischen Zwilling aus Bayern, der ihr seine Stammzellen gespendet hat.







Der fünfminütige Clip ist seit Dienstag auf der Webseite der Vereinigung Plooschter Projet und auch auf Youtube. Yannick Lieners, der Gründer des Plooschter Projet, der 2014 selbst an Leukämie erkrankt ist, will damit einmal mehr Menschen in Luxemburg dazu aufrufen, sich in den Datenbanken registrieren zu lassen, um als potenzielle Stammzellenspender verfügbar zu sein.

Am Dienstag war er mit freiwilligen Helfern in der Maison des étudiants, wartend auf Studenten und Personal. „Bisher ist es ruhig, etwa 40 Leute sind vorbeigekommen, obwohl sich vorab über 90 angemeldet hatten“, sagt Mutter Christiane Lieners etwas enttäuscht. Dabei dauert die Prozedur nicht einmal zehn Minuten.

Yannick Lieners hat 2014 das Plooschter Projet gegründet, dem Jahr, in dem der Triathlet die Diagnose Leukämie bekommen hat. Foto: Anouk Antony

„In Luxemburg findet jeder dritte Patient keine passende Stammzellenspende, da zu wenig Menschen registriert sind“, erklärt Yannick Lieners. „Die Möglichkeit, einen passenden nichtverwandten Spender zu finden, liegt bei eins zu einer Million. Deshalb ist es so wichtig, mehr Leute zu erreichen.“

Tatsächlich beträgt laut DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) die Wahrscheinlichkeit, innerhalb der folgenden zehn Jahre zum Stammzellspender zu werden, rund 1,5 Prozent. Seit seiner Gründung 2014 konnte das Plooschter Projet 12.000 Spender in die Datenbank aufnehmen.



Ein kleiner Pieks könnte ein Leben retten. Yannick Lieners

Die Stammzellen werden zu 95 Prozent über das Blut geholt. Die Entnahme dauert zwischen drei und fünf Stunden. „Es ist also ähnlich wie die Plasmaspende“, so Lieners. „Ein kleiner Pieks könnte ein Leben retten.“

Registrieren lassen, verbunden mit einer schnellen Blutentnahme, können sich gesunde Menschen, die zwischen 18 und 40 Jahre alt sind, mindestens 50 Kilogramm wiegen, einen Body-Mass-Index unter 40 haben und in Luxemburg oder Deutschland wohnen. Frauen sollten nicht mehr als zwei Schwangerschaften hinter sich haben. Möglich ist die Aufnahme in die Spenderdatenbank in sämtlichen Laboren und Krankenhäusern Luxemburgs.

Am Sonntag, 30. Oktober, wird Yannick Lieners mit dem Plooschter Projet von 12 bis 18 Uhr bei der Landjugend in Clerf aufschlagen.

