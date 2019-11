Die Weihnachtsmärkte 2019 im Überblick

Vorfreude ist die beste Freude: Und die vielen Chrëschtmäert sind in den kommenden Tagen, die Plätze, an denen das Warten auf Weihnachten Spaß macht. Eine Übersicht der Märkte

Vom dunklen, nassen Herbstwetter betrübte Menschen dürfen sich jetzt freuen: Denn von Donnerstag an können sie in der Hauptstadt wieder in die bunte Lichterwelt der Weihnachtsmärkte eintauchen ...