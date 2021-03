Die Anlaufstelle für Obdachlose sollte eigentlich nach dem 31. März schließen. Nun geht es wie im Vorjahr in die Verlängerung.

Die Wanteraktioun wird bis Ende Juni verlängert

Die Wanteraktioun wird in diesem Jahr erneut verlängert: Wie 2020 ist die Anlaufstelle für Obdachlose in der Rue de Neudorf in der Nähe des Flughafens Findel noch bis zum 30. Juni geöffnet. Dies hat das Familienministerium am Freitag mitgeteilt. Normalerweise schließen die Türen am 31. März.

Das Familienministerium hat sich mit seinem Partner „Dräieck asbl“, der sich aus den Organisationen Caritas, Inter-Actions und Rotes Kreuz zusammensetzt und die Wanteraktioun betreibt, wegen der Corona-Pandemie zu diesem Schritt entschlossen.

In der Wanteraktioun erhalten obdachlose Personen ein Mittagessen und können auch dort übernachten.

Es wird im Pressecommuniqué noch einmal darauf hingewiesen, dass in der Wanteraktioun ein medizinischer Bereitschaftsdienst zur Verfügung steht.

